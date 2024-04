Mire a megnyitóra sor került a főzőverseny résztvevőinek többsége a halak tisztításán is túl volt, bár akadt, aki jobbnak látott egy második pucolást is, de a legtöbb kondérban már dinsztelődött a hagyma a halászléhez. Ugyanis majd mindenki – idén több mint ötven csapat nevezett - azzal készült meghódítani a zsűri szívét. Mi csak a bakonycsernyei csapatnál találtunk készülőben lévő sült halat, igaz nem érdeklődtünk az összes sátornál, de halászlét ott is főztek, mert – ahogy a csapat egyik tagja megfogalmazta – nincs halünnep halászlé nélkül!

A megnyitón Cser-Palkovics András polgármester, Viza Attila és Farkas László, palotavárosi képviselők és Nagy Attila, a HOFESZ, azaz a Horgászegyesületek Fejér Megyei Szövetségének társadalmi elnöke köszöntötte a megjelenteket. Utóbbi kiemelte, jó látni, hogy a város második gasztronómiai fesztiválja is egyre több embert vonz, ami bizonyság arra, hogy a magyar emberek is szeretik a jól elkészített halat, bár otthon még mindig kevesen főznek halételeket és ritkán kerül az asztalra hal. Pedig, hangsúlyozta a sokak által ismert tényt, a hal nagyon is egészséges!

A főzőverseny mellett számos kísérő programmal várták a családokat, akik azon felül, hogy – szerencsés esetben – megkóstolhatták a csapatok műveit, a nagysátorban egyéb halételeket is ehettek, pl. halchipset, de a hal mellett persze megszokott ételeket is választhattak maguknak. A gyerekek simogathattak nyulat, kecskét és bárányt, de ha volt bátorságuk, akár halat is, hiszen egy kisebb medencében az óriási méretű harcsa mellett olyan őshonos magyar halfajták úszkáltak és néha ugrottak nagyokat, mint az amúr, a compó, a balin vagy éppen a ponty. Mindeközben a színpadon egymást váltották a gyerekprogramok, késő délután pedig a koncertek. A nap sztárfellépője sokak kedvence, az Irigy Hónaljmirigy volt.