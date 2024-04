Semmi más dolga nincs a nevező csapatoknak, mint hogy egy bort is tartalmazó ételt készítsenek szabadtűzön. Mindösszesen 10 adagot kell főzni-sütni minimum, de persze felső limit nincs. Nincs megkötés abban sem, hogy ki miben, mivel dolgozik. Az étel készítése történhet bográcsban, grillrácson, lábasban, fazékban, cserépedényben, állványon, téglán vagy bármin, csak gázon nem.

A versenykiírás nem túl bonyolult, hiszen csak annyi az egész, hogy készítsenek egy bort is tartalmazó ételt. A versenyen való részvétel mégsem olyan egyszerű, ugyanis profi, már többször bizonyított csapatok, bajnokok is vannak a nevezők között. Ott lesz például a korábbi győztes, Szepi bácsi és bandája, és a korábban mindenkit legyőző GASTROMEDIC. De olyan különlegességeket készítő különdíjas alakulatok is, mint például a Vegán Vájling.

– Idén 31 csapat nevezett, és mi, vagyis a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai is főzünk. A nevezők között biztos vannak újak, de ezt a fantáziadús csapatnevekből nem tudjuk meg, hogy kik. A zsűri változatlan és ne feledjük, hogy fontos az ételek látványos tálalása, sőt még az is plusz pontot érhet, ha egy főzőbrigád odafigyel a csapatmegjelenésre – mondta a szervező civil szervezet, a Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke, Bäcker Zsuzsanna.

Maga a verseny április 27-én, a móri Lamberg-kastély parkjában lesz, ahol már 8 órakor elkezdődik a regisztráció. A megnyitó 10 órakor kezdődik, és délben már le is kell adni zsűrizésre az ételmintákat. Az eredményhirdetés, a díjak, különdíjak és jutalmak átadása 15 órakor lesz.