Lantos József és Orbán Zsolt augusztusban adták vissza mandátumukat. A helyükre szóba jöhető, a 2019-es önkormányzati választások során jelöltként induló, de a testületbe be nem kerülő Mecséri Attila, Metlágerné Magyar Anikó és Huszár Veronika közül csak utóbbi vállalta, hogy felveszi a mandátumot. A napokban aztán Edelényi Gábor is befejezte képviselői tevékenységét. – Ahogy a tavaly lemondott két képviselő, úgy Edelényi Gábor sem indokolta meg a döntését – kezdte Németh Norbert, polgármester. – Alapból hét fős a testület, de a tavalyi előzmények és a mostani lemondást követően már csak öten maradtunk. A határozatképességhez négy képviselő szükséges. Továbbra is működő-, és határozatképesek vagyunk, de ha már két ember hiányzik a testületi ülésről, nem tudunk érdemben dolgozni – tette hozzá.

Ez már a legutóbbi alkalommal is megmutatkozott, ahol a kötelezően előírt napirendi pontok mellett más fontos témák is előkerültek. Többek között a Béke utcán átmenő forgalom kérdése, amelyet évek óta nem sikerül megoldani és ami mindig vitákat generál a képviselők között. A kedd esti testületi ülésen végül megszavaztak 210 ezer forintot, amiből a község fekvőrendőröket helyez ki az érintett útszakaszra. A polgármester azt is megjegyezte, a rendőrök napok óta kint vannak a Béke utcára beérő bekötőúton és sorra büntetik meg azokat, akik jogosulatlanul használják az utat. A testületen belüli viták áldozata lett ugyanakkor az új háziorvos szerződtetése, amin december óta dolgozott a jegyző és a polgármester is. – Komoly lehetőséget szalasztottunk el, hiszen évek óta megoldatlan a helyzet, hétről hétre helyettesítő orvosok rendelnek Száron. És ez csak egy eset, amit az állandó viták miatt nem tudunk megoldani. Elméletileg mindenki a faluért dolgozik, ám a gyakorlatban sokszor csak a szócsaták maradnak. Tudom, hogy engem akarnak ellehetetleníteni, mert velem van bajuk, ám közben az egész falunak ártanak – tette hozzá Németh, aki – és ez február közepe óta tudott – ismét indulni fog a szári polgármesteri székért a júniusi választáson.

Németh Norbert a polgármesteri hivatal felújításának elején

Fotó: FMH Archív ( Pesti Tamás)

- Ebben az önkormányzati ciklusban a negyedik képviselő mondott le, aki – ugyan nyíltan nem mondták ki - úgy véli, nem vagyok megfelelő erre a pozícióra. Ezért igyekeznek folyamatosan ellehetetleníteni, akadályozni, gáncsolni mindenben. Azért is szomorú ez, mert ennyire széthúzó testület korábban még nem volt a faluban. Az pedig, hogy egy ilyen kicsi településen ekkora legyen a gyűlölet, ritkaságszámba megy! Szeretném, ha az esedékes választáson a község eldöntené, melyik „csapat” maradjon. Ha engem választanak, több támogatást kérek és olyan képviselőket, akik velem dolgoznak, mert ez az állandó veszekedés, ami most a testületre jellemző, nem visz előre! - zárta a témát Németh Norbert.