Rendszeresen kutat világháborús robbanótestek után a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület a Vértes területén, hogy megtisztítsák a turista útvonalakat a veszélyektől. A szervezetnek megállapodása van a Vértes Erdő Zrt-vel robbanótest-mentesítésre, így hivatalosan – és díjmentesen - kutatnak fémkereső műszerekkel a társaság területén. Szebenyi István, az egyesület vezetője most hétvégén is több második világháborús robbanótestre bukkant.

Fotó: Szebenyi István

- Ezek a robbanóeszközök második világháborúból visszamaradt robbanótestek. Változó űrméretűek és fajtájúak: találtunk egy 82 milliméteres orosz aknagránátot, egy 81 milliméteres német aknagránátot, egy orosz RG 42-es kézigránátot, valamint egy 37 milliméteres repeszgránátot is legutóbb. Egy turisták által gyakran járt helyen, Kápolnapusztán kerültek elő, így jó hogy elviszik majd innen a tűzszerész szakemberek! Biztonságosabb lesz a túraútvonal! – árulta el a feol.hu-nak Szebenyi István. Aki, mint mondja, szinte minden héten talál hasonlókat a Vértesben, ahol az egyesület egyébként az egykori huszár hadosztály történetét kutatja, amely 1945 márciusában itt fejezte be a harcokat. A talált robbanótestek GPS koordinátáit rögzítik, s haladéktalanul bejelentik a tűzszerészeknek, akik, a gránátok kategóriájától függően igyekeznek minél előbb eltávolítani a helyszínről azokat. Így lesz ez most is: hamarosan elszállítják a második világháborúból itt maradt gránátokat Kápolnapusztáról.