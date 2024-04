Két évvel ezelőtt már látványterveken körvonalazódtak azok a tervek, amelyek a gárdonyi Napsugár strand előtti tér megújulásáról szóltak. Akkor Tóth István, Gárdony polgármestere még csak a tervekről számolhatott be, amelyek azonban mostanra valósággá váltak: „A part másik oldalán pedig a bejárati épület lesz, melynek három része van: az egyik része tavaly turisztikai pályázaton elnyert forrásból már megépült. Vizesblokkok, baba-mama szoba és családi mosdó kapott helyet benne. Ugyanabban a stílusban, ezzel az épülettel szimmetrikusan a másik oldalon építünk még egyet, szociális blokkal, öltözőkkel irodával, gyerekmegőrzővel. A középső, magasabb kapuépületben pedig a pénztárak kapnak helyet, továbbá egy automata beléptető rendszer. Természetesen a kapuépület előtt megy el az a sétány, amely érkezik a Fehér Fregatt irányából és megy ki az egykori csónakkikötő helyén készítendő park felé„.

A 2022-es látványtervek így néztek ki

Forrás: Látványterv: önkormányzat

Ez már nem a látványterv, hanem a valóság. Hamarosan itt mehetnek be a strandolók

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A tér mostanra elkészült, az impozáns bejárati épület épp úgy fest, ahogy annak idején a terveken láthattuk. A zöld felületek még ültetés alatt, ám emellett a szökőkút, a térkövezés, a pihenőpadok is készen várják az átadást. Muray Rita, Gárdony alpolgármestere is aktívan kiveszi részét a fizikai munkákból is, ott jártunkkor is épp az ültetendő növények sorait jelölte ki.

Több ezer növényt ültetnek a most készülő parkba

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

– Eddig harminc fát ültettünk el, de a tér egyik oldalán több mint négyezer, a másik oldalán pedig még kétezer cserjét is ültetünk. Ezen kívül még közel kétezer évelő növény kap helyet itt. A növényeket öntözőrendszer látja majd el vízzel, így a park fenntartása is megoldott – mondta el a feol.hu-nak az alpolgármester, aki azt reméli, ha május 1-jére nem is teljesen, de május idusára végeznek a munkálatokkal.