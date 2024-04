Mindez a projektmegnyitón hangzott el pénteken, ahol részt vett többek között Csete Krisztián polgármester, Törő Gábor országgyűlési képviselő és a kivitelező cég képviselői is. Ahogy a faluvezető az előzményekkel kapcsolatban elmondta, a pályázatot még 2022.01.13-án nyújtották be, majd 2022.03.30-án a támogatási összeget már el is nyerték, ám szükséges volt a vízkárelhárítási tervet, a reziliencia vizsgálatot készíttetni, illetve vízjogi létesítési engedélyt szerezni. A közbeszerzést 2023.12.19-én indították el, majd az eredményhirdetés után a szerződéskötési moratórium 2024.03.28-án járt le. A kivitelezői szerződést 2024.04.10-én írja alá Csór Község Önkormányzata a R.E.D - Hungary Zrt.-vel. A kivitelezés várhatóan április végén indul.

A projektmegnyitón elhangzott, hogy a kivitelezői szerződést április 10-én írják alá.

Fotó: Horváth Lajos

Mint elhangzott a beruházás célja, a környezet biztonságának növelése, állapotának javítása, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, valamint a felszíni vizek minőségének javítása is, valamint a vizek helyben tartása, a vízgyűjtő területről lefolyó vizek belterületeken történő összegyűjtése. Az utóbbival kapcsolatban a felszólalók kiemelték, hogy a vizek helyben tartása fontos környezetünk védelme érdekében. Például a csapadékvíz jelentős vízkészlete a Földnek, ezért szeretnénk, hogy egyre inkább elterjedjen, hogy a csapadékvizet különböző környezetbarát célokra felhasználhassuk.