A SZEM, vagyis a Szomszédok Egymásért Mozgalom, olyan társadalmi kezdeményezés, melynek fő célja a lakóközösségek biztonságának javítása. A kezdeményezés a polgárőrségtől indult. – Az egész lényege a figyelés, a figyelem. Ha valaki pl. idegen alakokat, ismeretlen autót lát a faluban gyanúsan mozogni, figyelmeztetni tudja a csoport tagjait, illetve azzal, hogy mondjuk odalép hozzájuk és megkérdezi, segíthet-e, akár azt is közvetíteni tudja, hogy ebben a községben az emberek figyelnek egymásra – foglalta össze röviden a lényeget Fűrész György, polgármester.

A mozgalom keretében a legnagyobb közösségi oldalon csoportot is létrehoztak, amely kizárólag csókakői lakosok számára érhető el és amelyen keresztül könnyen és gyorsan, sok emberrel megosztható az információ. A polgárőrség vezetője, Fináncz Imre, úgy fogalmazott, reményeik szerint a Szomszédok Egymásért Mozgalom hozzájárul a közösség összetartozásának erősödéséhez és a helyi lakosok egymás iránti segítőkészségének növekedéséhez is és azt is remélik, egyre többen figyelnek majd a másikra a vár alatti településen.