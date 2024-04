A Feol podcast és Bokányi Zsolt műsorvezető vendége Csete Gábor, a Városgondnokság munkatársa, környezetvédelmi szakember volt. Beszélgetésünkben elsősorban Székesfehérvár zöldfelületeiről esett szó, az épülő vagy már megvalósuló projektekről, a közös értékekről. Ezek kapcsán a kellemetlen témák is előkerültek, például a közterületi rongálás, lopás és hasonló problémák. Beszélgettünk a környezettudatos életről, a szúnyoggyérítés problematikájáról, és a Sóstó Természetvédelmi Terület születésnapjáról is, ahol komoly szakmai elismeréssel is gazdagodott a szakmai stáb! Hallgassátok!