Csendben folyik az élet az Aranybárka Egyesület és Szociális Intézményben, melynek egyik új, még át nem adott szárnyába érkeznek a mosolygó dolgozók április 19-én, pénteken délelőtt. Ám ezúttal nevetés hangja töri meg a lassan folyó hétköznapot. Ahol cseng a kacaj, ott történik most minden: Kaifisné Fekete Ildikó, az intézmény vezetője kalauzol a színes lufikkal, feliratokkal ellátott folyosón. Merthogy ünnepelnek – ám az alkalom nem jubileum, avatás vagy egyéb hivatalos esemény. Maguknak szerveztek egy vidám, felemelő és feltöltő pénteket. De erről meséljen az intézményvezető maga:

- Az egészség és a szépség jegyében szerveztünk „én-napot” a dolgozóinknak. Azt gondoltuk ugyanis, hogy az ellátottak mellett ők és az ő mentális egészségük is nagyon fontos számunkra. A mindennapi ápolás és ellátás során nagyon sokat adnak a lakóinknak, amit egy kis szépítéssel, lelki foglalkozással, stressz- és konfliktuskezeléssel, fodrásszal, sminkessel, masszázzsal és persze egy kis étellel, itallal, ünnepi ebéddel köszönünk meg nekik. Reméljük, ezzel kicsit fel is töltjük őket, a lelki energiaraktáraikat – mondja. Az egyik szobában fodrász alakítja éppen a frizurát, a másikban üde sminket kap egy hölgy. Ám van, ahol komoly beszélgetés zajlik a zárt ajtók mögött: pszichológus foglalkozik mindenkivel, aki igényli. A másik teremben masszázsra, a következőben pedig a coach jótanácsaira számíthatnak a betérők.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- Ez az első alkalom, hogy ilyen módon mondunk köszönetet a dolgozóinknak. Merthogy nem minden a pénz! Persze arra is szükség van, de a lelki motivációra is – teszi hozzá az intézményvezető, ahogy azt is: az „én-napon” 35 dolgozó – a takarítótól a mosodáson át a nővérig és a konyhásig mindenki - kapott lehetőséget a felfrissülésre, akiknek önként, ingyen és bérmentve segítettek az otthonba érkező szakemberek.