A munkásosztály vezetőszerepe

A munkásosztály helyzetéről hallgattak előadást ötven esztendővel ezelőtt a Videoton párt- és szakszervezeti titkárai – számolt be s Fejér Megyei Hírlap 1974. április 19-én. – „A több mint 120 aktíva előtt Lévai Andrásnak, a Videoton pártbizottság titkárának üdvözlő szavai után emelkedett szólásra Grósz Károly, a megyei pártbizottság első titkára, aki pártunk Központi Bizottságának március 19—20-i ülésén a munkásosztály helyzetéről elfogadott határozata alapján tartott tájékoztatót. Előadásában kiemelte a munkásosztály vezető szerepét és a párt élcsapat jellegét, ami biztosítéka további szocialista fejlődésünknek Hazánkban a kiemelt 50 nagyüzemről szólva elmondta, hogy ezek az üzemek nemcsak gazdasági síkon, hanem politikailag is meghatározó tényezők, ami nagy felelősséget is kíván az ott dolgozó kommunistáktól. Beszélt többek között a munkásnők és a munkásfiatalok helyzetének további javításáról, az üzemi demokrácia erősítéséről, politikai szükségességéről, a munkabér és az életkörülmények kedvező alakulásáról, a jövő feladatairól, mind országos, mind helyi, üzemi szinten egyaránt.”

Győztek az ARAK-os lányok

Remekeltek a maraton-váltó országos bajnokságon az ARAK futói. A beszámoló harminc évvel ezelőtt készült. „A több száz versenyző részvételével, kiváló útvonal-biztosítással megrendezett viadalon a felnőtt nők váltói az Albatherm Kupa megszerzésének reményében álltak rajthoz. Győzött a Bp. Honvéd együttese a BVSC és a Csepel előtt, a Hunyadi DSE csapata ötödik lett. A felnőtt férfiaknál a Gázszer Kupáért folyó küzdelemben a BVSC hajrá embere lépte át elsőnek a célvonalat, őt az UTE és a Bp. Honvéd versenyzője követte. A 79-80-as születésű atléták viadalában a lányoknál a Szatmári Adrienn—Tapodi Anett— Fiala Amanda— Megyesi Dóraösszeállítású ARAK „A” váltó az első helyen végzett a Csepel SC és a VEDAC csapatai előtt. A fiúknál a Csepel SC mögött a Hunyadi DSE váltója szerezte meg a második helyet, tagjai Őze Gábor, Csik Gábor, Durovics Gábor és Vojtkó István voltak. Az Energotherm Kupáért folyó küzdelemben az ifjúsági kategóriában a férfiaknál az UTE győzött a KSI és a Nyíregyháza előtt, a nőknél pedig a VEDAC váltója léphetett a dobogó felső fokára az FTC együttesét megelőzve. A McDonald's Kupában az ARAK-os lányok hatodikak, a fiúk pedig ötödikek lettek.”