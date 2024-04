Ünnepi hangverseny

1974. április 4-én megírtuk: megemlékezést és ünnepi hangversenyt tartottak a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. „Felszabadulásunk 29. évfordulóján ünnepi hangverseny volt tegnap este a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Az ünnepségen megjelent dolgozók között ott voltak a párt, állami, tömegszervezeti, nagyüzemi vezetők, valamint a szovjet és a magyar néphadsereg képviselői is. A magyar és szovjet himnusz elhangzása után dr. Mátay Pál országgyűlési képviselő köszöntötte az ünnepség részvevőit.”



Aranyat érő pont

Ötven évvel ezelőtt jelent meg a hír, miszerint a Videoton a Ferencvárossal 1:1-es döntetlent játszott, így a fehérváriak értékes pontot szereztek: „A Népstadionban mintegy 1500 fehérvári szurkoló kísérte el csapatát, s nem is csalódtak a Videotonban. Már a tartalékbajnoki mérkőzés is fehérvári sikert hozott, Bogáti és Szalmássy góljával 2:1-re nyertek a mieink. Pompás időben igen jó talajú pályán, mintegy 15 ezer néző figyelte a játékot. A fehérváriak minden csapatrésze olajozottan működött, szinte nem is volt gyenge pont az együttesben. Fegyelmezett, taktikus, okos játékának köszönheti a Videoton értékes pontot szerzett, amely felér egy győzelemmel is.”



Hengerelik a vetést

A polgárdi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben folyamatosan végzik az évelő növények és az ŐS5-1 kalászosok tavaszi ápolását – számolt be róla a Fejér Megyei Hírlap 1964. április 4-én: „Fogatolják a lucernásokat, s ahol, a vezetők indokoltnak látják, hengerezik a búza és az őszi árpa vetéseket. Amint Nagy István, a szövetkezet elnöke mondja, e mellett szombatra már készen állt minden a vetés megkezdésére, a kiadós eső azonban elnapolta az indulást.”



Kicsi a zsemle

Az 1984. április 4-ei lapszámban felháborodott olvasók jelezték a Fejér Megyei Hírlap munkatársainak, hogy érthetetlen dolog történt. Összement a közkedvelt Sió-zsemle: „Miért zsugorodtak ily kicsire a Sió-zsemlék? A legilletékesebbtől, a Sütőipari Vállalat igazgatójától kaptuk a felvilágosítást zsemleügyben: – Meghibásodott az NDK gyártmányú, Sió-zsemlét készítő gépünk, és nagyobb mennyiségben a megengedett súly alatti terméket adagolt – mondta Kovács János.”