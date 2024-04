A honvedelem.hu azt írja, "a katonai jellegű versenyen a különböző erő- állóképességi feladatok mellett a résztvevők ügyessége, mentális teljesítő képessége, valamint a csapatban való együttműködés is az értékelés részét képezte. A versenyszámok teljesítésénél a fizikai erőnlét mellett fontos volt a találékonyság és az egyensúlyozási képesség is. A feladatok sorában többek között szerepelt teherautókerék-görgetés, homokzsákcipelés, vízi átkelés, üzemanyagkanna-cipelés és lövészet is."

Végül megjegyzik: a Dinamo nevű nyertes csapat képviseli hazánkat a júniusi OCR Európa-bajnokságon, melynek Olaszország ad majd otthont.