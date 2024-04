Talán elmondhatjuk, vannak dolgok, amiket nem lehet elég korán kezdeni, sok téma eszünkbe juthat, és talán sokunknál ott szerepel a listán a környezettudatosság, az élhető világ megteremtése is. Ma bátran kijelenthetjük, ez az emberiség egyik legnagyobb feladata, és ebben a témában mutattak ma példát a Hétpettyes Óvoda csillogó szemű és lelkes gyerkőcei, akik az óvoda programjainak köszönhetően már tudatosan figyelnek a természetünk értékeire. Ahogy Deák Barbarától, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, fontos program a „zöld” érzékenyítés!

A Planéta Pajtik az óvodában.

Fotó: NAGY NORBERT

– Meglátjuk, észrevesszük a Földünk csodáit! Vigyázunk rá, óvjuk a fát, virágot! Konyhakertünkben, magas ágyásunkban magunknak termesztünk, és amit lehet, komposztálunk! Hatalmas udvarunkon rengeteg a fű, fa, virág. Megfigyeljük őket önmagukban és élőhelyként egyaránt. A természetes anyagok szenzoros megtapasztalására mezítlábas ösvény áll rendelkezésre. Kerti tavunkban halacskák úsznak, békák cseperednek, szitakötők táncolnak, sások suhognak. Pár napra itt pihen meg egy vadréce pár is, érkezésüket minden évben nagyon várjuk. Planéta - Falu -nk házacskáinak külső falán rovarhotel is helyet kapott, minden tavasszal poszméh családok szorgosan lakják be a pici nádcsöveket. Függőleges fűszernövény kertünkben termő ízletes növényeink egész évben megfűszerezik ételeinket. Magas ágyásunkba a tavasszal elültetett magocskákból ínycsiklandó zöldségek teremnek, melyek a gyermekekkel együtt készített salátákba kerülnek vagy savanyúságot készítünk belőle. Szelektíven gyűjtünk hulladékot. Éheztetjük a kukáinkat! Mindezt tesszük azért, mert meggyőződésünk, hogy Földünk életének megóvása, vigyázása egyre fontosabb feladatunk! – mondta el az óvoda vezetője, majd bemutatta az aktuális alkalmat is. – Hisszük, hogy egészen komoly környezetvédelmi témákról már óvodáskorban érdemes egyre többet tanakodni, beszélgetni, ezért 2022 őszén életre hívtuk a Planéta Pajti Környezeti Fenntarthatóságra Nevelés Programját óvodánkban. Nevelési programunk egyik fő pillére ez a projekt. Két projektfelelős óvodapedagógus vezetésével, heti rendszerességgel délutáni foglalkozások keretében ismerkednek a gyerekek a környezetvédelem problémakörével. A Planéta Pajti Program óvodánkban a 4-7 éves gyermekeket célozza és számukra is érthetővé, kézzelfoghatóvá teszi a környezetvédelem problémáját, megtapasztaltatás, cselekedtetés, kísérletezések útján. Programunk könnyedén, de érthetően tár különféle környezetvédelmi témákat a gyermekek elé olyan gondolkodtató, mozgásos, zenés játékokkal, melyek problémamegoldásra sarkallják őket. A Planéta Pajti Program olyan innovatív kezdeményezés, ahol a környezet védelme közös ügyünk, és melynek pozitív hatásait szándékunk szerint a ma óvodásai, a jövő iskolásai és rajtuk keresztül szüleik, környezetük is kamatoztatni tudja. Programunk a fenntarthatóságot több tekintetben szolgálja: hordozza a gyermekek fejlesztése révén, környezettel kapcsolatos magatartásuk formálásával. Emellett a környezeti fenntarthatóságot a fenntartható kertek, termő kertek létesítésével. Végül a társadalmi fenntarthatósághoz is hozzájárul, hiszen közösséget építünk vele. – hangsúlyozta az óvoda vezetője.

Lelkesedésben nem volt hiány

Fotó: NAGY NORBERT

Megtudtuk még, hogy ebben a nevelési évben egy másik szegmensét is vizsgálták ennek a hatalmas projektnek és fontos célul tűzték ki, hogy a gyermek elhiggye magáról, ő maga egy személyben is fontos, nélkülözhetetlen része a természetnek. Az ő akarata elég ahhoz, hogy változást hozzon létre, jobbá tegye a környezetét, ezáltal a Földet. Ehhez Németh Orsolya: A bátor kis papagáj című meséjét hívták segítségül. A mesében az erdőtüzet megfékezni próbáló kis papagáj az életét sem féltve, cseppenként próbálja felvenni a harcot a mindent elpusztító erőkkel. Látszólag nincs mit tenni, de az elsőre értelmetlennek és jelentéktelennek tűnő apró cseppek végül eredményhez vezetnek. A kis papagáj története a segítő mesék egyik legszebb példája, amelyben a mesét hallgatók elhihetik, hogy bármi megtörténhet a saját életükben is, és ők is hősökké válhatnak. A mesét feldolgozták, és a kis Planétások előadásában mindenki (szülők és családok) segítő részese volt a történetnek a délután folyamán.