Egyszerre három pályázatnak örülhetnek Fehérvárcsurgón

Három pályázatot is sikerrel nyújtottak be a megyéhez, ezért több fejlesztés is elindulhat egyszerre a településen, ahol egyébként is számos helyen jelenleg is kivitelezési munkák zajlanak.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Jelentős volumenű felújításokon, illetve fejlesztéseken dolgozik a település vezetése Fotó: Önkormányzat

A Fejér Vármegyei Önkormányzat felé három pályázatot nyújtott be Fehérvárcsurgó, és nagy örömükre mindegyik pozitív elbírálásban részesült. A közút segítségével és gépeivel újabb árokszakaszt tett rendbe Csurgó

Fotó: Önkormányzat –A gyalogátkelőhelyek kialakítása, az óvoda épület napelemekkel történő ellátása és a védőnői szolgálat, illetve a fogorvosi épület energetikai felújítása után most a helyi és térségi turizmusfejlesztés került az első helyre és a település pozitív elbírálásban részesült–fogalmazott Temesvári Krisztián, aki hozzátette: –A pályázatban a Fehérvárcsurgó-Kincsesbánya összekötő kerékpáros hálózatszakasz fejlesztésére nyertünk 130 millió forint támogatást, amelyből a településközpont és Kincsesbánya közigazgatási határáig megújuló út és közvilágítás valósul meg Rákhegy irányába.– Fotó: Önkormányzat A forrást tehát már biztosított, így minden akadály elgördült, indulhat a tervezés és a majdani fejlesztés Fehérvárcsurgón.

