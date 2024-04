A műemléki környezetben, az első esőkert miatt életre hívott egy sajtótájékoztatót a város önkormányzata. Az eseményen Cser-Palkovics András beszélt először.

–A DENSO által elindított, nagyon fontos kezdeményezés következő és talán még fontosabb állomása ez, mert belvárosi, és mert a vízmegtartást jelentő kezdeményezést, a Grundfos. A cég azt kezdeményezte és vállalta, hogy itt a belváros szívében, a Török udvarnál megvalósít valamit, ami önmagában klímavédelmi, környezetvédelmi vízmegtartási célokat szolgál, de még ennél is többet, ugyanis gyakorlati példáját adja annak, hogy mit lehet otthon a saját kertjeinkben is megvalósítani. Bízunk abban, hogy ez a megoldás egy hagyomány lesz, amit társas házak, magán családi házak és más cégek is megvalósítanak–fogalmazott a polgármester.

Az esőkert kialakítását tehát a városgondnokság végzi, de a projekt mögött a Grundfos áll.

–Két nagyon fontos indíttatásunk volt, amikor ennek nekiálltunk, illetve mikor ezt a lehetőséget meghallottuk. Az első az, hogy tehetünk valamit a városért, melynek remélhetőleg mi is meghatározó szereplői vagyunk, mint munkáltató. A másik pedig az, hogy ez az egész a vízzel van összefüggésben, márpedig mi egy olyan cég vagyunk, aki folyadékkal, leginkább vízzel dolgozunk, ezért nagyon örülünk, hogy itt lehetünk és segíthetünk abban, hogy az első esőkert megvalósuljon Székesfehérváron–mondta Udvar Csaba, a cég ügyvezető igazgatója, aki Filep Zoltán gyárigazgatóval érkezett a helyszínre.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A műszaki paraméterekről, a hely kialakításáról már a városgondnokság képviselője beszélt.

–Székesfehérvár első klíma adaptív évelőkertjét alakítjuk ki. Ez egy pilot program, egy esőkert, gyakorlatilag. Egy homogén, eléggé elhanyagolt zöld felület volt itt, ebben a műemléki területen, ahova nem lehet komolyabb fásszárúakat ültetni. A terület adottságaihoz igazítva kialakítunk egy kőmulcsos, dús évelő kertet, ahol több mint negyven növényfaj és azok fajtái kapnak helyet. Az ágyás nagyon színes, rendkívül biodiverz rendszer lesz, ami esztétikai és fenntartási szempontból is jó lesz. Az ágyás legfontosabb tulajdonsága, hogy a Török udvar utolsó házának a tetővizeit csapadékcsatorna gyűjti össze, és így jut ki a járdaburkolatra, ami emiatt meg is süllyedt már kissé. Ezt a tetővizet fogjuk belevezetni egy kőmulcsos folyókán keresztül ebbe az ágyásba, ez gyakorlatilag egy csapadékvíz-management módszer. Geotextil, majd több frakciójú, mosott kavics kerül bele. A nagyobb méretűek a folyókába kerülnek, míg az évelőkertben a kisebbek lesznek–mondta Csete Gábor természetvédelmi vezető, akitől azt is megkérdeztük, mikor lesz ez teljes pompájában, illetve, hogy mikor lehet itt először képeket készíteni a közeli Hiemer házból erre induló házaspároknak?

–Amikor egy éves lesz egy ilyen ágyás, akkor kezd nagyon komoly esztétikai értékkel bírni, de meglesznek benne azok a fajok, amik már idén is elkezdenek dominálni. Idővel egyre jobban zár ez a rendszer, hiszen az évelők terülnek, zárnak, és a megfelelő ellátottság érdekében belülre kerülnek a nedvességtűrő fajok és úgy haladunk kifele–válaszolta Csete Gábor.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A városgondnokság ezen a napon rotációs kapával törte fel a területet, melyet ezt követően kéziszerszámokkal gyomtalanítottak. A növények ültetésénél, az ígéret szerint, akár a város polgárai is jelen lehetnek, sőt, be is segíthetnek.