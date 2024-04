„A denevér a környezetünkben élő emlősök egyik leghasznosabbika, hiszen nagyon sok szúnyogot fogyaszt. A hazai fajok semmilyen veszélyt nem jelentenek az emberre. Természetes élőhelyük azonban folyamatosan csökken, ezért mesterséges denevérodúk kihelyezésével tudjuk segíteni az állatokat abban, hogy a városi környezetben is életben maradjanak, valamint így elkerülhető, hogy a denevérek épületekbe költözzenek” – mondta el Mészáros József, a Sóstó Vadvédelmi Központ, valamint a Bakonyi Denevérkutató Alapítvány vezetője az ÖKK-nak. A denevérodúk kihelyezését végző Városgondokság az idei évtől a Bakonyi Denevérvédő Alapítvánnyal dolgozik együtt, folytatva a Székesfehérváron több éve tartó denevérbarát programot.

A denevérek természetes életterének csökkenése miatt találkozhatunk egyre gyakrabban ezekkel az állatokkal a városokban. A Magyarországon megtalálható 28 fajból gyakorlatilag 14-16 faj található lakott területeken. Ha denevér költözik a padlásra vagy a tetőszerkezetbe, azzal semmiféle kárt nem okoz, és ha tehetjük, fogadjuk el a helyzetet és tűrjük meg őket, mert nagyon sok hasznot hoznak a rovarfogyasztásukkal. Ha van megfelelő növényzet a kertben és megfelelő nagyságú fáink vannak, akkor van értelme otthon a kertben is feltenni egy-egy denevérodút.

A denevérek számára az ideális odú nagy és tágas, mert a denevérek szeretnek csapatostul beköltözni, ami akár 20-40 egyedet is jelenthet. A most kihelyezett odúk 50x30 cm-esek, melyekben a törpedenevérekből 30-50 is kényelmesen elfér.

Az odúk kihelyezésénél fontos szempont, hogy ne helyezzük három méter alá, mert onnan az állatok lefelé indulnak el, és ha nagyon alacsonyan van, akkor a macskák kifigyelhetik és elkapkodhatják a kirepülő denevéreket. Az odú tájolása is fontos: dél-nyugati irány a legjobb, főleg ha szülő kolóniát szeretnénk megtelepíteni. Ekkor hidegebb időben a nap gyorsan felmelegíti az odút és jobb a túlélési esélye a fiatal egyedeknek.



A Sóstó Vadvédelmi központ megnyitása óta nagyon sok sérült denevért sikerült megmenteni Fehérváron. Aki sérült denevért talál, vegye fel a kapcsolatot a Sóstó Vadvédelmi Központtal – hangsúlyozta Csete Gábor az önkormányzat közleményében.

Denevért találtam, mit tegyek? Kattints IDE!