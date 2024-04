Interaktív, családi közönségtalálkozóra hívta az Arconic-Alba Fehérvár kosarasait a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdán délután. A sportolók a tűzoltók Szent Flórián körúti telephelyén jó hangulatban ismerkedhettek meg a katasztrófavédelemben dolgozók mindennapjaival. A csapat Alejandro Zubillaga vezetőedző és Vojvoda Dávid csapatkapitány vezetésével többek között kipróbálhatták a telephely autóit, köztük azt az emelőkosaras járművet is, amivel több mint 20 méter magasra is felemelkedhettek. A játékosok megismerkedhettek a tűzoltó fecskendővel, valamint lecsúszhattak a látványos tűzoltórúdon is. A délután egyik legkedveltebb pontja volt a Komondor RDO 4336 típusú jármű kipróbálása, ami a maga 17 tonnás súlyával és 506 lóerős teljesítményével lenyűgözte mind a kosarasokat, mind a szurkolókat.

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy egy városban szolgálhatunk. Sok mindenben kapcsolódik a hivatásunk, hiszen mindkét területen fontos a csapatmunka és az egyéni teljesítmény egyaránt. Ráadásul mi is arra törekszünk, hogy az országban a legjobbak legyünk.” – köszöntötte Sallai László tűzoltó alezredes, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, aki egy Arconic-Alba Fehérvár színeiben pompázó sisakkal lepte meg a kosarasokat. Az alezredes elmondta, hogy ezzel a különleges alkalommal szeretnék egy kicsit bemutatni a munkájukat, a tűzoltó mindennapokat.

A családi napon mindenki jó hangulatban felejthette el az alapszakasz fáradalmait, azonban az Arconic-Alba Fehérvár játékosai számára nem ért még véget a szezon. A székesfehérvári kosarasok a második helyen zártak a bajnokságban, jelenleg pedig a rájátszás sorsolását várják, ahol jó eséllyel ismét a döntőért küzdhetnek tavasszal. - olvasható az ÖKK közleményében.