Mit mond a mai napról a Mindennapos kalendárium, Remete Farkas László gyűjtése? "Kemencék és tűzrakók takarításának ideje. Néhol boszorkányos nap. Ahol úgy tartották, hogy e napon ébredeznek a vízi-lények (vízi emberek, vízi- vagy hab-lányok). Akik élő vagy holt ember képében megjelenve megkörnyékezhetik a jámbor-hiszékeny embereket, de el is emészthetik őket. Segíthetnek is, de bajt is hozhatnak; vízből kimenthetnek, de vízbe is fojthatnak. Debreceni tavaszi vásár 6. napja."