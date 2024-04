Nincs új a nap alatt, de mégis van! A program ugyanaz, de a diákok évről-évre változnak, a Bolondballagás élményét pedig mindenkinek szeretné az SZKKK biztosítani, így idén is meghirdették a népszerű eseményt. A rendezvényen nemcsak a saját osztálytársaikkal, de akár az évfolyamtársaikkal és a város többi végzősével együtt legálisan bulizhatnak a belváros utcáin a fiatalok. A kreativitásnak csak a képzelet szab majd határt, és a szervezők reménye szerint idén is szórakoztató jelmezekkel és műsorokkal örvendeztetik meg egymást, a járókelőket és a zsűrit a végzős középiskolások. - írja közleményében az ÖKK.

A fiatalok fél kilenckor gyülekeznek az Alba Plaza előtti téren, a zenés-táncos felvonulás 8:45-kor indul a Liszt Ferenc utcán, a Városház téren és a Fő utcán keresztül a Vörösmarty Színház melletti téren felállított színpadig, ahol kilenc órától az osztályok bemutatják vidám műsorszámaikat.

A diákok produkcióit idén is négytagú zsűri értékeli: Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Töll Konrád, a polgármesteri hivatal kommunikációs tanácsadója, Böhm László, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke és Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója.

A dicsérő szavak mellett természetesen a jutalom sem marad el: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóvoltából a legjobb csapat 175 ezer, a második helyezett 125 ezer, a harmadik legjobb osztály pedig 100 ezer forint hozzájárulást kap az érettségi bankettjének költségeihez.