Az Elle Awards jelölőbizottsága kivétel nélkül csak olyan nőket választott, akik munkásságukkal, elért eredményeikkel példát mutatnak -– és nem csak nőknek. A listában lesznek ismerős és új arcok is, mi viszont azt gondoljuk, ebben a csapatban mindenki megérdemli a hírnevet. A jelöltek összeállítását a 2023-as ELLE Awards nyerteseire bízták.

Szavazni Az év fiatal tehetsége, Az év szerzője, Az év színésznője, ELLE Content Creator, ELLE Skin and Body, ELLE Wonder Woman kategóriákban lehet.

Az év szerzője kategóriában a jelöltek: Boldizsár Ildikó - író, mesekutató, meseterapeuta, a Metamorphoses meseterápiás módszer megalkotója; Molnár Szilvia - író, egy New York-i székhelyű irodalmi ügynökség külföldi jogok igazgatója, a The Nursery című bemutatkozó regény szerzője, amelyet az év kiemelkedő könyvének választott a New York Times.; Péterfy-Novák Éva - író, emberi jogi aktivista, a 2014-ben alakult és 2021-ben bejegyzett Nem tehetsz róla, tehetsz ellene (NTRTE) Alapítvány társalapítója. Művei: Egyasszony, A rózsaszín ruha, A panda ölelése. Kínai útinapló Péterfy Gergely társszerzőjeként), Apád előtt ne vetkőzz, Damaszt és paprikás csirke. ; Szécsi Noémi - író, 2009-ben ő volt az Európai Unió irodalmi díjának első magyar nyertese a Kommunista Monte Cristo című szatirikus regényével. 2013-ban pedig az elsők között indított Halcsontos Fűző néven nőtörténeti blogot.; Tompa Andrea - író, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem docense, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Eddig öt regénye jelent meg: A hóhér háza, Fejtől s lábtól, Omerta, Haza, Sokszor nem halunk meg.

Boldizsár Ildikóról az ismertetőben a következőket írják: „Egyetemi évei alatt akadémiai mesekutató ösztöndíjas volt, majd önkéntes kórházi mesélőként és háromgyerekes anyaként kapcsolódott a mesékhez. Azóta három szálon futnak benne a mesék: él benne egy mesemondó (író), egy segítő (meseterapeuta) és egy tudásközvetítő (egyetemi oktató). Ez a három szál egy helyről fakad, és egy irányba tart: az égig érő fa gyökereitől a lombkoronáig. A meseterápia módszerét középső gyermeke betegségének köszönheti a világ. A gyógyulásáért folytatott küzdelem során tett szert azokra a kórházi tapasztalatokra, amelyekből a meseterápia megszületett. Mostanra hatvan könyv jelzi ennek az útnak a különböző állomásait. Mesegyűjtemények, szakkönyvek, tankönyvek, esetleírások, valamint saját meséi fonódnak össze egyetlen egésszé. Folyamatosan dolgozik: amikor éppen nem ír, képzéseket tart pedagógusoknak, orvosoknak, pszichológusoknak és gyermekvédelmi szakembereknek. 2014-ben alapította meg a Metamorphoses Meseterápiás Egyesületet, amelynek elnöke. Tavaly nyitotta meg Nemzetközi Meseiskoláját: itt ér össze mindaz, amit mostanáig megálmodott és megvalósított.”

A jelöltekre szavazni május 12-ig lehet.

Szerző: Balla Tibor (duol.hu)