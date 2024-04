Mint Róth Péter alpolgármester felvezetőbeszédében elmondta, büszke arra, hogy Székesfehérváron a FIDESZ ajánlatai még sosem okoztak csalódást és nem is fognak. Polgármesternek pedig ezúttal is azt az embert ajánlják, aki megannyiszor bizonyított már, szereti Székesfehérvárt és a fehérváriakért dolgozik minden nap: Cser-Palkovics Andrást.

A polgármester megköszönte, hogy ismét, sokadszorra megtisztelték azzal, hogy jelölték Székesfehérvár vezetésére és bízik benne, hogy a fehérváriak is ismét bizalmat szavaznak neki június 9-én.

– Székesfehérvár nemzetünk történelmi fővárosa, ami különleges feladatot ró ránk, fehérváriakra. Éppen ezért nagy megtiszteltetés, hogy immáron 14 éve szolgálhatom városunkat. Sok mindent megvalósítottunk 2010 óta, amit elterveztünk vagy megálmodtunk, de persze még vannak álmaink, vannak olyan értékek, amelyeket tovább szeretnénk erősíteni, vannak olyan kihívások és problémák, amelyeket szeretnénk megoldani és továbbra is van stratégiánk és van víziónk a városunkról, ezért döntöttünk úgy, hogy ismételten kérjük a székesfehérvári emberek bizalmát ahhoz, hogy azt a munkát, amit 2010-ben elkezdtünk 2024 után is folytatni tudjunk – hangzott el Cser-Palkovics Andrástól.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A városvezető beszédében kitért még az első ciklusára, amikor az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, hogy mentesítsék Székesfehérvárt a rengeteg, előző vezetés által felhalmozott adósságtól, majd beszélt az elmúlt évek megpróbáltatásairól is: a koronavírus és a háború kitörése okozta nehézségekről. Végül pedig azt ígérte, hogy ha ismét megkapják a bizalmat, továbbra is lelkiismeretesen a városért és az abban élőkért fognak dolgozni. Fő céljuk – mondta –, hogy a jövőben is erősítsék és ápolják a közösséget.

A keddi jelöltbemutatón a polgármesterjelölt mellett a képviselőjelölteket is bemutatták, akik között nagyrészt ismerős arcokat köszönthet a város, de azért akadnak újak is. Mutatjuk, hogy választókerületekhez tartozóan, kik a jelöltek:

1. választókerület: Lehner Zsolt

2. választókerület: Kovács Zsoltné

3. választókerület: Patik Ferenc

4. választókerület: Molnár Tamás

5. választókerület: Mészáros Attila

6. választókerület: Brájer Éva

7. választókerület: Balogh Gergely

8. választókerület: Viza Attila

9. választókerület: Szontaghné Kovács Erika

10. választókerület: Földi Zoltán

11. választókerület: Deák Lajosné

12. választókerület: Östör Annamária

13. választókerület: Róth Péter

14. választókerület: Békési Ferencné