Ahogy az a helyszínen elhangzott, a DK, az MSZP és a Párbeszéd összefogott, hogy közös erővel változást érjenek el nemcsak Székesfehérváron, hanem az egész országban. E célból az ellenzéki pártok közös székesfehérvári polgármesterjelöltjének kérte fel a Fehérvárért Közösen Egyesület Földi Juditot, a DK országgyűlési képviselőjét.

Mint beszédében is fogalmazott, a DK, az MSZP és a Párbeszéd polgármesterjelöltje azt szeretné, ha a megyeszékhely élhetőbbé válna és az ott élők boldogabbak lennének, ehhez azonban változásra és új lendületre van szükség. Földi Judit kiemelte, az elmúlt években az ő javaslata alapján határozott úgy a város, hogy önkormányzati lakást biztosít kedvezményes bérleti díj megfizetése mellett a székesfehérvári óvodákban elhelyezkedő lakással nem rendelkező óvodapedagógusoknak, valamint azt is az ő közbenjárásával vezették be, hogy évi 10 ezer forint összeggel támogatják az időseket. Beszédében arra is kitért, hogy mit ígér, ha megválasztják június 9-én. E szerint költségvetési forrásokat csoportosítanak át a belső utak és igénybe vett járdák felújítására, lebontják a gabion falat és átalakítják a közlekedést.