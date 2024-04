A kortárs komolyzene szerelmesei mindenképpen tegyék szabaddá magukat 2024. április 25-ére, hiszen ekkor hallhatják Székesfehérváron az In memoriam Eötvös Péter – Francia impressziók című hangversenyt. „A város és a régió legnagyobb szimfonikus zenekarár egy francia karmester, Rémi Durupt fogja dirigálni. Eötvös Péter neve nem ismeretlen a kortárs művészetben jártas érdeklődőknek. Úgy terveztük, hogy Péter 80. születésnapját az ő jelenlétében ünneplejük meg, de sajnos ebből emlékhangverseny lett. Ő Európában, sőt világszinten is egy kortárs zeneszerző. A XXI. századi magyar és nemzetközi operaszerzésnek egyik legnagyobbika. A köztudatba A három nővér (Csehov hasonló című darabja nyomán) operájával robbant be, de a hatvanas években filmzenével és színházi zeneszerzéssel is foglalkozott” – mondta el Lehrner Zsolt alpolgármester.

„A gondolat, hogy Eötvöst kellene játszani, nem egy ad hoc ötlet volt, hanem egy hároméves történet előzménye. Mikor három évvel ezelőtt elkezdtük a zenekarral a közös munkát, felkértem Dobri Dánielt kortárs művészeti vezetőnek, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felkaroljuk a kortárs zene ügyét Székesfehérváron. Ez kétkedve figyelték többen is a szakmából, kétkedve és nem kis félelemmel fogadta a zenekar. A közönség nyitottan fogadta, bár némi kérdőjellel a fejében. Hogy ez miért van? Azért, mert az elmúlt ötven, hatvan év folyamán nagyon eltávolodott a kortárs művészet a közönségtől. Örök kérdés, hogy a művészet a művészetért szól vagy a közönségnek. Azt gondoltuk, hogy egy szimfonikus zenekarnak fontos küldetése, hogy a kortárs bemutatókat ne csak letudni akarja egy évenkénti bemutatóval, hanem valóban hozza közelebb a közönséghez ezt a területet” – emelte ki Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója.

Elindultunk hát egy kortárs úton, melynek során a zenekar szerzett egy napi rutint és jártasságot a kortárs anyagok lejátszásában, melyeknek sokszor még a lejegyzése, a kottaképe is meghökkentő tud lenni, másrészt nagyon nehéz játszani ezeket a kortárs darabokat. Egyrészt, mert a sajátos lejegyzési módjukat meg kell tanulni olvasni, értelmezni, akármilyen jó kottaolvasó is valaki. Mára rutinosan veszi a zenekar ezeket az akadályokat, és a közönség is nagyon nyitottan fogadta ezeket az esteket. Egyre növekvő közönségről beszélhetünk” – folytatta az igazgató, aki megosztotta azt is, hogy Eötvös Péter Dobri Dániel révén került a szakmai látókörükbe. „Dánielnek valós, személyes kapcsolata volt Eötvössel, hiszen mentorának tekinthette őt. Egy élő kapcsolaton keresztül sokkal hitelesebben tudjuk magát a koncertet is tolmácsolni”- véli Ruff Tamás.

Dobri Dániel 2020-ban ismerte meg Eötvös Pétert, és hamar kialakult a kölcsönös emberi és szakmai szimpátia. A hangverseny műsorában is visszaköszön a jó viszony, mintegy emléket állítva a mentornak: Eötvös Dialog mit Mozart című darabjára Dobri Dániel Dialog mit Eötvös című művével felel, melynek e hangverseny lesz az ősbemutatója is. A műsor nyitányában Eötvös Levitation című darabját hallhatják az érdeklődők, míg zárásként Maurice Ravel Couperin sírja című műve csendül fel.

A hangverseny 2024. április 25-én, csütörtökön, 19:00-kor lesz a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István termében. Jegyek kaphatóak az ARSO jegypénztárban vagy online a www.arso.jegy.hu oldalon.