A Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu olvasóinak szavazatai alapján 2023-ban az év férfi sportolója Horváth Dominik. Doma még csak 23 éves, de egyre nagyobb szerepet tölt be a Hydro Fehérvár AV19 csapatában és a magyar felnőtt válogatottban is. A szakma megbecsülésén kívül, fehérvári nevelésű játékosként a szurkolók szeretetét is bezsebelte. A 2022/2023-as szezonban tíz osztrák bajnokin állt kapuba, ez a szám a nemrég véget érő szezonban már 21-re nőtt. A klubkötelezettségeken felül a nemzeti csapatban is számítanak rá, a válogatottal ott volt a 2023-as A-csoportos világbajnokságon is, ahol három találkozón is a ketrec elé állt.