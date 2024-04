– Ha a Központi Statisztikai Hivatal statisztikáit megnézzük, évente 14 500 olyan közúti baleset következik be, ahol személyi érintettség is van – az összes esemény száma ennél nagyobb. A katasztrófavédelem statisztikái szerint elmondhatjuk, az elmúlt évben 2880 közúti balesetnél hajtottunk végre műszaki mentési feladatokat, 901 esetben pedig valamilyen közlekedési jármű tüzénél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Ez azt jelenti, hogy közel 3500 eseménynél voltunk az elmúlt évben. Több mint 2000 sérültnek kellett segítséget nyújtani, és 80 haláleset következett be – hívta fel a figyelmet Fülep Zoltán.

A tűzoltó dandártábornok arról is beszélt, nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy a kornak megfelelő, legmagasabb szintű eszközöket biztosítsák a tűzoltók részére a minél hatékonyabb beavatkozás érdekében.

– A gyakorlatnak is része lesz egy elektromos jármű tüzének eloltása, hiszen tapasztaljuk a mindennapjainkban, hogy ezeknek az elektromos járműveknek a száma egyre nagyobb. Szerencsére nem nagy számban, de már Magyarországon is találkoztunk olyan tűzesetekkel, káreseményekkel, amelyek ilyen járművek – elektromos vagy hibrid meghajtású – környezetében következtek be. Ez egy új kihívás a tűzoltóink számára, ezért tavaly decemberben minden katasztrófavédelmi igazgatóság részére biztosítottunk egy e-oltólándzsát, ami az elektromos járművek tüzeihez nyújt segítséget – tette hozzá Fülep Zoltán.

Az M8-as autópálya forgalomtól elzárt területén tartott gyakorlat egy elképzelt szituációt mutatott be: a forgatókönyv szerint szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt egy teherautó az autópályán. A jármű üzemanyagtartálya felhasadt, amelyből a gázolaj a burkolatra folyt. A baleset következtében egy kisbusz a teherautóba rohant, mögötte két személygépkocsi karambolozott, az egyik autó sofőrje és utasa is a roncsok közé szorult. A másik, hibrid jármű a szalagkorlátot átszakítva a rézsűn állt meg. Vezetője ki tudott szállni, ám az autó kigyulladt, a tűz pedig átterjedt az akkumulátorpakkra is, ennek – feltételezett – oltásához e-oltólándzsát használtak a tűzoltók.

A gyakorlatot megelőző sajtótájékoztatón elhangzott: az évek során előfordult, hogy a szimulált szituációhoz nagyon hasonló baleset valós eseményként is bekövetkezett.