Szép számú vendég érkezett a környékről is, hiszen jó barátság köti össze a nyugdíjas közösségeket egymással. A rendezvényen zenés és prózai előadások, énekkari műsor és köszöntők is elhangoztak. A rendezvényen részt vett, és rövid, de szeretetteljes köszöntőt mondott Salamon Béla a település polgármestere, de jelen volt még Lánginé Csik Angéla polgármester asszony Mezőszentgyörgyről, Szecsődi Józsefné, a Nyugdíjas Szervezetek „Életet az éveknek” Fejér Megyei Szövetségének elnöke, Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, a lepsényi partner civil szervezetek és intézmények képviselői, valamint az Enyingről, Kislángról és Mezőszentgyörgyről érkezett nyugdíjas klubok tagjai, illetve az Esthajnal Nyugdíjas Klub elnöke Dervalics Ferencné, és a tiszteletbeli elnök Orosz Lászlóné is.

Mindig öröm amikor együtt lehetnek a közösség tagjai.

Fotó: Bokányi Zsolt

A művelődési intézmény vezetője, Sütő Krisztina elmondta – A Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub hivatalosan 1988-ban alakult, azonban a nyugdíjasok közösségépítő tevékenysége már évekkel korábban elkezdődött. A klub első elnöke, Langer József megszervezte és összefogta a tagságot, igazi közösséggé kovácsolta a lepsényi nyugdíjasokat. Később ezt a feladatot Mészöly László, majd Paál László vette át. 2004-ben Orosz Lászlóné Katikának szavazott bizalmat a tagság. Az ő vezetése alatt a klub egy újabb mérföldkőhöz ért, 2011-ben bejegyzett civil szervezetté alakult, így új lehetőségek nyíltak meg az egyesület előtt. 2015-ben rövid ideig Berki Miklós, majd 2016-tól Dervalics Ferencné Gitta lépett az elődök nyomdokaiba, folytatva a közösségépítő tevékenységet. A klubnak azonban nemcsak múltja, hanem jelene is van, köszönhetően a mai tagságnak, vezetésnek. A népszerű klub 36 éve működik, heti rendszerességgel. A község többi civil szervezetével együttműködve dolgoznak azon, hogy hagyományaink, kultúránk, közösségeink tovább fejlődjenek. Az énekkar szinte egyidős a klubbal. Hanga Sándorné Ági néni alapította, majd felváltva vezette Pál Lászlóval. 2007 óta Övegesné Szalai Kataliné ez a nemes feladat. 2008 óta a kórus állandó kísérője a Cirbolya citerazenekar, amely abból a célból alakult, hogy az énekkar előadásait még színesebbé tegye. Nekem személy szerint 2002 óta van alkalmam nyomon követni a klub életét, hiszen szervesen összefonódik a művelődési ház tevékenységével. Az évtizedek során minden helyzetben, örömben és bánatban megőrizték az életkedvüket, egymás iránti szeretetüket, a törődést, a pozitív hozzáállást. Mindezek fiatalon tartják a lelket, és összetartozásból olyan példát állítanak nekünk, melyet követnünk kell, és érdemes is. – Az est vacsorával és zeneszóval, kötetlen és vidám hangulatban zajlott, erősítve a nyugdíjas közösségek között eddig is jól működő és szeretetteljes kapcsolatot.