A Pláza előtt gyülekeztek április 30-án, reggel 8 után a csapatok, hogy részt vegyenek a 2024-es bolondballagáson. Egyik osztály jött a másik után, hogy regisztráljanak és megkapják a sorszámokat.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

–A szokásos városi bolondballagásunkat tartjuk most, melyre 13 osztály jelentkezett. A zenés, hangos, zajos felvonulás a Plázától indul és a Hotel Magyar Király előtti térig tart. Az ott felállított színpadon az itt felsorakozó és felvonuló 13 osztályból kilenc lép fel, hogy megküzdjenek a díjakért, amit a város önkormányzata felajánlott. Az első helyezett 175, a második 125, a harmadik 100 ezer forintot kap. Ezen összegekkel az érettségi bankett költségeihez szeretne hozzájárulni a város. Az alkalom arra is jó, hogy még egy utolsót buliznak a fiatalok a belvárosban, mielőtt megkezdődik a feszengős, ünnepélyes ballagás–mondta a felsorakozó diákokkal teli téren Gruber Nóra kommunikációs munkatárs.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Aztán elindult, a menet, arany úszósapkás, illetve bajszos-szakállas lányokkal, cápákkal, banánokkal, kukászsákokkal, valamint country, foci és ezernyi más stílusban öltözött bolondballagóval. A kavalkádra nem csak a tömege és a színei miatt figyelt fel a belváros, hanem mert a két zenekar, a PTE Brass Band, és a Quest folyamatosan zenélt. Peregtek a dobok és recsegett a rezesek hangszerei végig a hosszú úton, míg végül elérték a színpadot, ahol a zsűri és a két műsorvezető, Pápai Ivett és Nehrebeczky Máté várt rájuk.

A bolondballagáson és a színpadon szereplő osztályok csak sorszámokat kapnak a regisztrációkor, így az ítészek nem tudják, melyik iskola és melyik osztály produkcióját látja, így elfogulatlanul tudnak pontozni. Ezen szabályok mentén kellett döntenie a zsűrinek, melynek tagja volt Mészáros Attila alpolgármester, Töll Konrád, a polgármesteri hivatal kommunikációs tanácsadója, Böhm László, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke, valamint Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Teleki Blanka, a Tóparti, a Gorsium, a Comenius és a Kodolányi János Gimnázium mellett a Bugát Pál Technikum is képviseltette magát az eseményen. Mind a 13 osztály, aki felvonult és felment a színpadra, 50 ezer forint támogatást kapott az önkormányzattól. A kukás zsák bemutató miatt Fenntarthatósági különdíjat kapott és vele 75 ezer forinthoz jutott a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 12.D osztálya. Kereken 100 ezer került a III. helyezett Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 12/D osztálypénzes kazettájába, ahol az egész osztály Man in black-nek öltözött, és akikkel még az osztályfőnök is fellépett. Második lett a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 12.B osztálya, akik 125 ezer forintot vihettek a suliba. Ők színes, vidám táncos összeállítással léptek fel, és persze hozzá a legmenőbb zenéket válogatták.

Az első hely egy valódi filmes jelenetért, illetve annak előadásáért lett a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 12.B osztályáé. Hans Zimmer zenéjére, egy kalózhajó jelent meg a színpad tengerén, és a bajba jutott legénységet két babakék cápa kísérte. Aztán szokás szerint össztáncba és zenébe fulladt a 2024-es bolondballagás.