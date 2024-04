Tavaszi terasznyitó ünnepséget tartott április 12-én a Székesfehérvári Egyházmegye a Barátok kávézó és teázóban, ahol legújabb termékeit – köztük egy díjnyertest – mutatta be a nyilvánosságnak: a püspökség sörei mellett már a Szent Imre sörpárlat és a Prépost sörpárlat is kapható. Sőt, utóbbiból egy mennyi sütemény is készült, amelyet a jelenlévők meg is kóstolhattak a pénteki terasznyitó ünnepségen.

Az eseményen Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte elsőként a résztvevőket. Mint mondta a tavasz érkezése minden esztendőben magával hozza annak lehetőségét, hogy e tér megnyíljon és szeretettel fogadja a látogatókat. Hívő és nem hívőt egyaránt és minden olyan embert, aki jó szándékkal érkezik, hogy némi időt töltsön az egykori kolostorban.

A püspökség termékei a mai napon ingyenesen megkóstolhatók a Barátokban

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

A megyéspüspök által elmondottakhoz csatlakozott Róth Péter alpolgármester is, aki szerint a Barátok egy olyan kiváló hely, amely ugyan a belvárosban, de annak egy csendesebb szegletén várja a betérni vágyókat, hogy beszélgethessenek, megpihenhessenek.

Ami pedig a terasznyitó ünnepség lényegét, azaz a díjnyertes sörpárlatot, a Prépostot illeti, arról az Agárdi Pálinkafőzde Kft. ügyvezetője, Vértes Tibor beszélt.

– Magyarországon rengeteg pálinkafőzde van és ezzel párhuzamosan rengeteg verseny is. Az egyik ilyen a Guintessence verseny, amely Magyarország egyik legmeghatározóbb versenye, sőt Kárpátaljáé is, hiszen Kárpátaljából érkező nevezők is indultak rajta. A 2024-es versenyen a bírálóknak nem volt könnyű dolga: több mint 200 nevező 1839 mintával indult. Ezeket 30 bíró vizsgálta különböző szempontok alapján három napon át, majd egy 100 pontos rendszerben értékelte. Az 1839 mintából csupán 500 minta kapott arany vagy ezüst értékelést, azaz 90 vagy 80 pont felett teljesítettek. Nagy öröm, hogy ebbe beletartozik az a sörpárlat, a Prépost is, amelyet a püspökség nevezett.

A Guintessence verseny díjnyertese a Székesfehérvári Egyházmegye Prépost sörpárlata

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

A gyakorlati részletekről, azaz, hogy hol beszerezhető a díjnyertes párlat, valamint a püspökség sörei Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója elárulta, hogy a Barátokban, illetve a Szent Gellért Hotelban vásárolhatják meg azok, akik szeretnék megkóstolni.

Kuriózumként továbbá bemutattak egy rövid videót is, amelyben Tornyai Gábor, a Magyarok Nagyasszonya Templom lelkésze süteményt készít a Prépost felhasználásával.

A süteményt, a párlatot és a püspökség söreit egyébként a mai napon ingyenesen megkóstolhatják az érdeklődők a Barátokban.