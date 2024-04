Sok érintett nem tudott elszakadni a megszokástól és a meggyőződéstől, váltig kitartanak egy szín, egészen pontosan a kék mellett, a legkülönbözőbb dolgokra hivatkozva, az utóbbi időszakban ez mintha változni látszana, ugyanis erőteljes eltolódás érhető tetten a palettán. De nem valami politikai változás zajlik Fejérben, még akkor sem, ha fehérek a kezdeményezők, hanem csak új területeket hódítanak a madarak.

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

Mára megszokott látvánnyá vált, hogy átgázolva mindenen, így a természet törvényein is, hófehér gémek és tollbóbitás kócsagok böngésznek a 81-es főút melletti, a magyaralmási repcetáblákban keresve élelmet, a kövér, viaszos levelek között. Most, a gázlómadarak után, már a hófehér hattyúk hosszú nyaka és hegyes csőre is a Bakonyalján zöldellő vetéseket vallatja, közel a belvizekhez, de távol a valódi, hattyúknak való tavaktól. Bizonyára az enyhe tél teszi, hogy ennyi táplálékot tud nyújtani a vízi szárnyasoknak, gázlómadaraknak a vetés, és alatta, a nem mindig száraz föld. Természetesen az a kérdés, hogy ez mennyire természetes?