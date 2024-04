Újabb információk a sárbogárdi akkumulátorok ügyével kapcsolatban. A város polgármestere Sükösd Tamás néhány nappal ezelőtt közösségi felületein is tájékoztatott minden érdeklődőt a témában. Az eddigi eseményekről is folyamatosan beszámoltunk felületeinken, így most is megtesszük. Íme a legfrissebb információk pontokba szedve.

1.) A csarnok kiürítését a polgármesteri hivatal szakemberei ellenőrizték. Az akkumulátorok elszállítása közel egy hónapja befejeződött.

2.) Sárbogárd Város Jegyzője tevékenység végzését megtiltó és a telephelyet bezárató határozata ellen a bérlő fellebbezett. A fellebbezést és az eljárás iratait – a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos szakmai álláspontunkat tartalmazó levéllel – felterjesztettük a kormányhivatalhoz. A másodfokú eljárás még tart.

3.) A Veszprémi Törvényszék Sükösd Tamás polgármester által képviselt Sárbogárd Város Önkormányzata felperesnek, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal alperes ellen hulladékgazdálkodási engedély tárgyában indított közigazgatási perében végzést hozott, amellyel a pert megszüntette. A végzés indokolása szerint: A bíróság megállapította, hogy az alperes a keresettel érvényesíteni kívánt jogsérelmet orvosolta azzal, hogy a keresetlevél alapján az alperesi határozat visszavonása iránt intézkedett. A fentiek közérthetően azt jelentik, hogy az önkormányzat keresete alapján a kormányhivatal visszavonta a határozatot, ezzel a per folytatása okafogyottá vált, ezt a pert megnyertük.

A település vezetője hozzá tette még – a fentiekből egyértelműen következik, hogy nem politikai epizodisták, vagy önjelölt világmegváltók nyertek pert, hanem az önkormányzat. Ez egy fontos állomás, de még nincs vége a jogi eljárásoknak, amelyekről természetesen folyamatosan be fogok számolni. Pontosan, szakmai alapon tényszerűen. Bízom benne, mára mindenki látja, hogy ezt az ügyet sem a „mindent előre látó” megmondó emberek, hanem a csendben dolgozó szakemberek fogják megoldani. Nem politikai alapon, hanem szakmai alapon, Sárbogárd város érdekei mentén, ahogy mindig szoktuk. –