Cseh István vármegyei elnök köszöntötte Szabó Vendel rendőr ezredest, rendőrségi főtanácsost, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, Rabóczky Zsolt tűzoltó alezredest, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelőjét, Poór Gyulát, az Országos Polgárőr Szövetség környezetvédelmi alelnökét, a Somogy Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökét.

Cseh István tartott beszámolót a tavalyi év munkájáról, eredményeiről.

Elmondta: a polgárőrség a 2023. évet a Gondoskodó Polgárőrség Évének nyilvánította. Ennek a szellemében szervezték a múlt esztendőben a polgárőr szolgálatokat. Előtérbe helyezték a demontsratív gyalogos, kerékpáros és robogós szolgálatokat. Bővültek technikai eszközeik. Jelenleg a vármegyébe 24 robogót használ 12 egyesület, de vannak elektromos kerékpárjaik is. Tavaly az OPSZ irányelveinek megfelelően elsősorban a kistelepülések biztonsága került előtérbe.

Fejér vármegyében a 103 egyesületben 4056 polgárőr teljesített 754 852 óra szolgálatot. Az egy főre jutó óraszám 185 volt.

A vármegye egyesületei átlagosan 250 000 forint támogatást kaptak működésükhöz. Eredményeik megvalósításában jelentős szerepet vállaltak a járási koordinátorok, akik folyamatosan értékelték, elemezték az egyesületek munkáját.

A megye polgárőrei ott voltak a különböző rendezvényeken, amelyek biztosítását ellátták. Közéjük tartoztak a falunapok, gyermeknapok, sportesemények. Közreműködtek a rendőrségi és katasztrófavédelmi bemutatókon. Közlekedési parkjuk nagy népszerűségnek örvendett. Az általános iskolákban a rendőrséggel közösen patronálták az Apró polgárőr mozgalmat.

Tavaly fontos feladatuk volt a nagyvárosi bűnmegelőzés, az időskorúak védelme Székesfehérváron és Dunaújvárosban.

A Velencei-tavi idegenforgalmi munkában 7 egyesület vett részt. A Gárdony Városi Rendőrkapitányság segítségével összesen 11 098 óra szolgálatot végeztek.

A külterületek biztonsága, környezetünk védelme programot is jól teljesítették. Kiemelt szerepet vállaltak a lovas polgárőrök. Öt egyesületben húsz lovas polgárőr összesen 5600 óra szolgálatot teljesített.

A vármegyében 149 ifjú polgárőr van, akik gyorsan beilleszkedtek és lelkesen elvégzik a rájuk bízott feladatokat, Krizsán Szabina vezetésével.

A megye polgárőrei tavaly is számíthattak a rendőrség és az önkormányzatok támogatására. Együttműködésük kiváló. A rendőrséggel közös járőrszolgálatokat láttak el tavaly is. Ugyancsak jó kapcsolatot alakítottak ki a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, együttműködési szerződésük értelmében Lajoskomáromban a polgárőrök továbbképzésen is részt vettek.

Szintén együttműködési megállapodások alapján segítették a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Vármegyei Igazgatóságának tevékenységét is. A Magyar Postával folytatták a közös munkát, minden kérésnek eleget tettek.

Összeségében tehát eredményes tevékenységről adhatott számot a Fejér vármegyei elnök, Cseh István.

Tavaly december közepén Székesfehérváron új helyre, a Hosszúsétatér 50. szám alatti épületbe költözött a vármegyei szövetség. A felújítási munkában 35 polgárőr vett részt.

Az idei feladatok közül kiemelendő a magyar kormány kérésének megfelelően a környezetvédelem, az illegális hulladéklerakó helyek felderítése és megszüntetése.

Cseh István elmondta, hogy április 6-án a velencei északi strandon 65 polgárőr részvételével megkezdték a kiemelt program megvalósítását, amelyet majd újabb akciók követnek a vármegyében.

A Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke, Ábele Márton is megtartotta beszámolóját a múlt évről.

Ezután a közgyűlés egyhangúan elfogadta a múlt évi beszámolót, az idei költségvetést.

Szabó Vendel ezredes, Fejér vármegyei rendőr főkapitány megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját. Hangsúlyozta, hogy az idén is számíthatnak együttműködésük folyamán a rendőrség támogatására bűnmegelőzési tevékenységük során.

Rabóczky Zsolt alezredes , a katasztrófavédelem főfelügyelője ugyancsak megköszönte a vármegye polgárőreinek önzetlen tevékenységét közös céljaik megvalósításában.

Poór Gyula, az Országos Polgárőr Szövetség környezetvédelmi alelnöke átadta Túrós András OPSZ elnök üdvözletét és köszönetét a múlt évi sikeres munkáért. Hangsúlyozta ebben az évben kiemelt a környezetvédelem, az illegális hulladéklerakó helyek felderítése, megszüntetése, amelyhez a kormány 200 millió forintos támogatást adott a polgárőrségnek.

Ezután Poór Gyula és Cseh István kitüntetéseket, elismerések adott át a kiváló munkát végzett polgárőröknek.

A Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát kapta Ambrus Ferenc, a Pázmándi Polgárőr Egyesület elnöke. Az ezüst fokozatú kitüntetést Horti János, a Polgárdi Polgárőr Egyesület elnöke és Kovács Krisztián, a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület tagja vehette át.

OPSZ Elnöki Dicséretben részesült Csurgó Zsolt, a Pázmándi Polgárőr Egyesület tagja és Fehér István, a Velencei Polgárőrség elnöke.

A Szent László Plakettet tízenhárman, az Év Polgárőre elismerést 21-en, az Elnöki Plakettet heten vehették át. Tárgyjutalomban hárman részesültek.

Szerző: Csató József