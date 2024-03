A Mindenki Képes Egyesület jelszava, élményt mindenkinek. Ebben lesz nagy segítség a Tolnai utca 10-ben felújított és március 9-én átadott önkormányzati bérlemény. Ez lesz a közösségi tere és az irodája is az egyesületnek. A hivatalos megnyitó délután kettőkor kezdődött, Cser-Palkovics András érkezésekor, de a meghívottak között volt Miklósa Erika is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Ahogy látható, nagyon sokféle, színes és fiatal egyéniség van itt, épek és fogyatékossággal élők egyaránt. A program egy welcome drinkkel indult, amit direkt úgy találtam ki, hogy egyezzen az egyesület színeivel, így lett piros-fekete a koktél, amihez házi pogácsa is lesz. A folytatásban érmeket adok az egyesület nevében azoknak, akik segítettek nekünk a közel egy évig tartó építkezés alatt. Az ő nevük felkerül majd a direkt erre a célra előkészített hálafalra is. Ezek után kötetlen beszélgetés, ismerkedés a program, halk zenével – mondta Lengyel Zsófi egyesületi vezető, aki egyben az önkormányzat esélyegyenlőségi referense is.