– A tavalyi tojásokat egy kiállítás keretében tekinthetik meg majd az érdeklődők Sárbogárdon, a Madarász József Városi Könyvtárban. A megnyitó jövő hétfőn 17:00-kor lesz. Tavaly összesen 91 tojás érkezett, ezeket lehet megtekinteni. Egytől egyig különleges darabokról beszélhetünk, hiszen készítőik a legváltozatosabb ötleteket és technikákat valósították meg tojások készítésekor: van festett, ragasztott, varrott, hímzett, gyöngyözött, kötött, horgolt, dobozolt és fonott is, de még hosszasan sorolhatnám – nyilatkozta a FEOL-nak mosolyogva, majd hozzátette, hogy nem véletlen az sem, hogy idén sem maradhat el húsvét ünnepén a Vármegye Tojásfája rendezvényük, amelynek már 2023-ban is sokak a csodájára jártak, így nem véletlen, hogy a Fejér Vármegyei Értéktárba is bekerült az esemény.

Fotó: Nagy Norbert / Archív

– Már most érdemes beleírni a naptárba: március 23., délelőtt 10 óra! Ekkor adja át ugyanis Varga Gábor országgyűlési képviselőnk a tojásfát, amely ezúttal is számos meglepetést tartogat. Idén az önkormányzatok eldönthették, hogy a tavaly küldött tojásukat szeretnék szerepeltetni a fán vagy újat küldenek. Többnyire az előbbi lehetőséget választották, de akadt olyan település, akik új tojásokat küldött, sőt, van köztük világító is Nagylókot képviselve. Mindemellett olyan települések is jelentkeztek, akik idén küldenek először tojást – Martonvásár, Rácalmás –, így az idei húsvétkor már legkevesebb 94 település képviseli magát. Mindenkit várunk szeretettel az átadón, illetve előtte Sárbogárdon, a kiállítás megnyitón is.