Az örömhírről közösségi oldalán Fejér megyei közgyűlési elnöke, Molnár Krisztián számolt be, aki azt is megírta: Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Tóth Istvánnal, Gárdony polgármesterével közösen az Agárdi Hivatalos Vízmércénél nyugtázták a biztató adatokat, amelyek nemcsak a csapadékosabb időjárásnak, de a közös munkának is köszönhetők.

Ez utóbbit eképpen részletezte az elnök: "A Pátkai Víztározó 2023. január és április közötti megnyitása 13 centiméter vízszintemelkedést eredményezett, valamint a tavaly december 19-i újabb megnyitás további 18 centiméter vízszintemelkedést hozott mostanáig.

Azaz a 2023. év eleje óta a Pátkai Tározóból leengedett víz, ezidáig 31 centiméternyi vízszint-emelkedést eredményezett!!!

Megjegyzem, hogy amikor elindult a vízleeresztés, folyamatosan azzal támadtak minket, hogy ez maximum 3-4 cm vízoszlop-növekedést eredményezhet. Tízszer ennyi lett!!!

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Pátkai Víztározó teljesen leengedésre kerül – ez további több centimétert jelent majd a Velencei-tó vízszintje vonatkozásában.

A Zámolyi-tározó vízállása jelenleg 4 méter (2,38 millió m3 vízmennyiség), ennek leengedése a Velencei-tóra vetítve mintegy további 10 cm plusz-vízszintnek felel meg."

Molnár Krisztián a bejegyzésben kiemelte: ha minden a tervek szerint alakul, a szezonra akár a 160 centimétert is elérheti a tó vízszintje.

