Mint azt előző cikkeinkben olvashatták egy dunaújvárosi építőipari cég több családdal szerződést kötött, hogy felépítik álomotthonukat, ám ez nagyon úgy fest, hogy álom maradt. A házak ugyanis még most sem készültek el, pedig a szerződés szerint már 2022. november 30-ra kulcsrakész állapotúnak kellett volna lenniük. Néhol kész az alap és állnak a főfalak, néhol pedig semmi nem történt. Ennek ellenére a családok zöme már rengeteg pénzt befizetett, cserébe pedig nem kaptak semmit vagy közel sem azt, mint, ami a szerződésben állt. De mindezt részletesen már taglaltuk ebben a cikkünkben, illetve azt követően egy ügyvéd tanácsait is tolmácsoltuk a károsultaknak és a napokban maga a cég ügyvezetője is eljuttatta nyilatkozatát lapunkhoz.

Mindez idáig név nélkül kezeltük a szóban forgó céget, ugyanekkor az újabb fejlemények, illetve az a megannyi család, aki károsultja a történéseknek indokolttá teszi, hogy névvel, a nyilvánosság elé tárjuk, hogy a Metulli Vagyonkezelő Zrt. felszámolása – a cégjegyzék szerint – február 27-én megkezdődött.

Ez annyit tesz, hogy voltképpen az egész cég egy felszámolóhoz kerül át, akinek az a feladata, hogy felmérje a cég helyzetét, rendezze a cég által felhalmozott adósságokat, elmaradásokat, behajtsa, értékesítse a cég kintlévőségeit. Amennyiben jogszerű teljesítse azon követeléseket, amelyeket a cég ellen jelentettek be.

Ugyanekkor fontos tudni, hogy ez a károsult családok számára nem feltétlenül jelent jót, egyrészt azért, mert a felszámolás ideje évekig is eltarthat, másrészt pedig azért, mert van egy ’rangsor’, amely alapján a felszámoló végzi a kifizetéseket. Ebben a rangsorban pedig számos elmaradás – amennyiben van – megelőzi a károsultakat. Ilyen például a NAV tartozás vagy a munkabér elmaradás. Az, hogy a károsultak mikor és mennyit kapnak tehát attól függ, hogy vannak e ilyen elmaradásai a Metulli Vagyonkezelő Zrt.-nek és, ha vannak akkor ezek mekkora összegűek. Illetve az sem mindegy, hogy a felszámoló mit tud behajtani és értékesíteni.

Minderről vélhetően már maga a Metulli is tudott, amikor nyilatkozatát elküldte a részünkre, ami igencsak új megvilágítást adhat a benne foglaltaknak.