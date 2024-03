A város szélén több kisebb, nagyobb áruház és bolt működik, ezúttal további négy üzletben vásárolhatnak a bicskeiek és a környékbeliek. A Jsyk megnyitóján részt vett Harsányi Levente műsorvezető, aki Zöldi Tamás áruházvezetővel együtt nyújtotta át a kiírt pályázat győztesének, a Kutyaovi Állatmenhelynek az 500 ezer forintos ajándék-vásárlási utalványt. A bicskei Prockl Dalma és nővérei széles körben ismertek az állatvédelmi elkötelezettségükről, sokan csatlakoztak hozzájuk a kutyák mentésében, ellátásában és örökbeadási tevékenységükben. Évente száz kutyát adnak örökbe, s helyben gondozzák, kezelik a jobb sorsukra váró talált, kivert ebeket. Ezúttal hét civil pályázó közül nyerték el a lakosság által leadott legtöbb szavazatot, s kapták meg az áruházlánc adományát. Prockl Dalma elmondta, hogy takarókat, a kutyák elhelyezéséhez szükséges árukat vásárolnak a Jyskben, munkájukat segítendő.

Fotó: Szabó Tibor

A dán eredetű, skandináv ízlést magán viselő lakberendezési áruház nagy népszerűségnek örvend Magyarországon is, a bicskeivel együtt 98 üzletük működik országszerte. A stílusa és az árfekvése miatt illik a magyar ízléshez és pénztárcákhoz is, különösen a textilvilága igényes, otthonos. Meghívott vendégként köszöntötte Bálint Istvánné polgármester a megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy a település lakóinak kényelmét szolgálja az új üzlet, mert bár a közeli városokban is megtalálható a lánc (s a többi cégé is az üzletsoron) egy-egy boltja, ám a bicskeiek közül sokan szívesen vásárolnak helyben. Nem utolsósorban az iparűzési adó is a város bevételeit gyarapítja majd, így ez is a bicskeiek érdekét szolgálja, tette hozzá. Csak ebben az egy üzletben hét új munkahely is lehetőséget teremtett az itt dolgozóknak.

Fotó: Szabó Tibor

Az alvással kapcsolatos lakberendezési profil az egyik erőssége a Jysknek, ezért néhány kevéssé ismert tényről tett említést a megnyitón Vada Gergely, a Magyar Alvásszövetség alelnöke, elismert szakértője a témának. Életünkben csaknem harminc esztendőn át alszunk, nem mindegy, milyen helyzetben és körülmények között, hangsúlyozta. Ma már kezdik látni, s anyagilag is fontos szempontként kezelik az emberek, hogy a jó alvás, s benne a bútor, a matrac és az ágynemű is részét képezi a regeneráló pihenésnek, alvásnak.