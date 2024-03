A Városgondnokság munkatársai a bejelentést követően kivonultak a helyszínre és megállapították, hogy valóban jelentős mennyiségű szennyezőanyag került a vízbe. Értesítették a szakhatóságokat, akik aztán megkezdték a hatósági vizsgálatokat is. Rövid időn belül pedig megtalálták a szennyezést okozó céget, akik elvileg még hétfőn elkezdték az okozott kár elhárítását – írja honlapján a Városgondnokság.

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Továbbá azt is felidézték, hogy utoljára 2022 februárjában észleltek hasonló mértékű szennyezést ugyanezen a területen és csakúgy, mint most akkor is a szennyező cég saját költségén mentesítette a területet. Ilyen esetben ugyanis – tudtuk meg Bozai István, városgondnoktól – amikor kiderül a szennyező kiléte, a mentesítés költségei őt terhelik, amelynek összege akár több millió forint is lehet. Ha azonban nem sikerül kideríteni, hogy ki okozta a kárt, a költségeket a Városgondnokságnak, vagyis Székesfehérvárnak, a székesfehérváriaknak kell állniuk.

Mint írják visszatérő probléma a város csatornáinak szennyezése, évente több alkalommal is kell ezzel a problémával foglalkozniuk.