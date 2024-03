A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazottak szerint a fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés kiemelt nevelési cél és feladat. A nevelési-oktatási program sikeres alkalmazása és fenntarthatósága olyan támogató rendszer működtetését igényli, amely a pedagógust napi munkájában segíti, folyamatosan naprakész információval látja el. Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja ennek megvalósításához nyújt támogatást az ökoiskolák és zöldóvodák hagyományteremtő szándékkal megrendezett I. Fejér vármegyei szakmai találkozóján.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tehetséggondozás már az óvodában

–Örökös zöldóvodaként ezen a napon mutattam be az egyik jógyakorlatát az óvodánknak. Ez egy együttműködés volt a tehetséggondozásos projektünkkel. Természetesen a vallásos nevelés az életünk ugyanolyan alapvető része, mint ahogy a Zöldóvoda Program is. Mind a kettő a gyermekek természetes életébe beleillő szokásrendszerekre épül. A hétköznapokban, apró dolgokban rejlik a zöld gondolkodás, hogy védjük a természetet, hogy a gyerekeket arra tanítjuk, hogy békében éljenek vele, hogy az állatokat megfigyeljék inkább, mint hogy bántsák. Abban is kapcsolódik ez a két terület, hogy a Jóisten által teremtett világnak az értékeire figyelünk. A tehetséggondozás pedig úgy lép be a képbe, hogy van egy tehetséggondozó műhelyünk, ami elég ritka. Ez egy olyan érdeklődést és irányultságot feltételez a gyerekek részéről, hogy a természettel való kapcsolatuk nagyon szoros, és mi arra törekszünk, hogy ezt ők minél inkább elmélyíthessék, illetve, hogy minél többet kint lehessenek a természetben–mondta Ruff Katalin, a bodajki Boldog Gizella Óvoda igazgatója, aki hozzátette:

–A tehetséggondozó műhelyek hoztak létre egy óriás társasjátékot az óvodák udvarán és mivel ez egy természettel kapcsolatos témájú társasjáték, mely az állatokról, az állatok védelméről szól, beleilleszkedik a Zöldóvoda Projektbe.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Modern eszközök kellenek az iskolákba

Az ökoiskolák is sokat dolgoznak a gyermekek fejlődése érdekében ezeken a területeken.

–A Rákóczi Általános Iskola egy kifejezetten belvárosi intézmény, mely magas emeletes házak és a történelmi belváros közé ékelődve működik, így a gyerekek jellemzően panel környezetből érkeznek hozzánk. Ezért volt fontos elindítani, több évtizede azt a programot, amelynek eredményeként örökös ökoiskola címet szereztünk. Most pedig egy Fenntarthatóságra Nevelési Programot tudunk végrehajtani pályázati forrásból az iskolánkban. A mai nap, vagyis ez a találkozó szerintem jó kezdeményezés, jó program, hiszen fontos hogy megismerjük, kicseréljük egymás ötleteit, jógyakorlatait és hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen lehetőségei vannak egy intézménynek, legyen az óvoda vagy iskola. Mindezt azért, hogy a gyerekeknek minél sokoldalúbban, minél modernebb módszerekkel mutathassuk meg a fenntarthatóság és a természetközeliség fontosságát–fogalmazott Kövecses Csilla iskolaigazgató.

Székesfehérvár önkormányzata minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja az oktatást, így az ökoiskolák és zöldóvodák helyzetét is.

–A város nagyon büszke lehet, hogy egyre több zöldóvodája és ökoiskolája van. Ez azt is jelzi, hogy mindenki fontosnak tartja a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot, és elmondhatjuk, hogy ehhez kiváló alapot biztosít a Sóstó Természetvédelmi Terület, amely egy óriási fejlesztésen ment keresztül, és ahova azóta rengeteg csoport érkezik. Az is elmondható, hogy az iskola és óvoda udvarok is tágasak és szépek és egyre több udvart tudunk felújítani–mondta az esemény vendégeit köszöntő Mészáros Attila alpolgármester.