A 14 órakor kezdődő rendezvényen rengeteg különféle program közül választhattak a gyerekek, de talán a legnépszerűbb és a leginkább várt két program az a tojásvadászat és a tojáskeresés volt. E kettőn fél száz gyermek biztosan részt vett.

De mindezek mellett volt még festés, buborékjátszó, körhinta, nyuszicsuhé készítés és kisebb népi játékok is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A szervezők arra is fordítottak figyelmet, hogy a gyerekeken túl a felnőttek is jól érezzék magukat – ők számos kézműves termék közül választhattak: voltak kézzel készült nyuszik, babák és állatfigurák, illetve jó néhány húsvéti dekoráció is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Aki pedig megéhezett volna a nap folyamán az a fagylaltos kocsi, valamint a food track kínálatából válogathatott.