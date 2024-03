Nemár! Ezzel a szóval kezdte a posztot Wurczinger Lóránt, közösségi oldalán, miután szembesült vele, hogy balesetveszélyes helyzetet teremtve a Bodajk-Mór kerékpár- és zarándokutat szinte teljes hosszában sárral szennyezték.

–Értem én, hogy mezőgazdasági út is, de kerékpár- és zarándokút is egyben, megítélésem szerint önkormányzatunk az anyagi, humán és eszközbéli erőforrásoknak megfelelően idáig is rendben tartotta a mi területünkre eső szakaszt. Éppen ezért itt is szeretném felhívni a mezőgazdasági gépekkel az utat igénybe vevők figyelmét, hogy munkájuk végeztével másokra is legyenek tekintettel és a felhordott sarat legyenek kedvesek eltakarítani–fogalmazott a polgármester, akit felkerestünk ebben az ügyben. Wurczinger Lóránt kérdésünkre elmondta:

–Mi nem a gazdák ellen vagyunk, sőt, sokat dolgoztunk azért, hogy a nemrégiben elkészült utat használhassák a mezőgazdászok, ha meg akarják közelíteni a termőföldjeiket. Nem mellesleg a behajtási engedélyeket is az önkormányzat állítja, illetve adja ki, de tanulva ebből az esetből, a későbbiekben kapnak a pozitív elbírálás alá eső kérelmezők egy részletes tájékoztatót is, amelyben rögzíti a hivatal, hogy a jogok mellett milyen kötelezettségekkel jár, ha valaki használni akarja ezt az útszakaszt.–

Az eset nem csak a polgármester számára volt felháborító, hanem a lakosság körében is. Mint az a kommentekből kiderült, nem egy arra futó, kerékpározó mellett ment el a szakaszon személyautó, és többen vadászokat is látni véltek, akik a terepjáróik off-road mintás gumiabroncsaikkal hasonlóan jelentős sárfelhordásra képesek. Emellett többen jelezték a közösség felé, hogy belterületen, a Semmelweis utcában is sárral borított a burkolat.

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

Ismét előjött a bodajki vasúti átkelőhely körüli probléma is, ugyanis egy rossz minőségű úttal, egy beláthatatlan kanyarral és még egy vasúti lámpával, sorompóval védett sínpárral is meg kell küzdenie azoknak a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, akik át akarnak váltani a bodajki bekötő és a kerékpárút találkozásánál. Az ezt a kérdést firtatóknak ezt felelte a város vezetője.

–Ezzel kapcsoltban jó hírként el tudom mondani, hogy készen vannak a tervek az említett szakaszra, valamint Bodajk további belterületi részeire is. Kérésünket tolmácsoltuk a döntéshozók felé, akiktől azt az ígéretet kaptam, hogy amennyiben forrás nyílik ilyen fejlesztésekre, prioritásként fogják kezelni az ügyet–válaszolt Wurczinger Lóránt.

Természetesen vannak, aki szerint a kerékpárút a kerékpárosoké, és vannak gazdálkodók is, akik másképp látják.

–Megtapsolom azt az embert, aki a szántóföld mellett úgy eltakarít egy traktort, hogy semmiféle lejáratási lehetősége nincs, csak ez a semmitérő aszfalt réteg. Korábban minden mezőgazdasági út vége- mielőtt kiért volna a közútra - le volt hosszan kövezve, hogy a traktor egyszerűen "lerázza" magáról a sarat–írja a felháborodott hozzászóló, ám arra már nem tér ki, hogy azt a sárrázó kőszórást kinek és kinek a földterületén kellene kialakítani?

Ugyanakkor felmerült egy megoldás is, ami talán mindenki számára üdvözítő lehet. Egy seprőgépről beszélnek, amivel meg lehetne tisztítani bizonyos időközönként a kerékpárutat. Ez nem csak azért lenne nagy segítség, mert el lehet vele hárítani a balesetveszélyt, hanem mert ezt az eszközt traktor hajtja, vagyis akár megvalósulhatna a KRESZ előírás is, mely szerint annak kell eltakarítania a sarat, aki felhordta.