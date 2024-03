A rendhagyó ülést Tanárki Gábor a Fejér Vármegyei Kormányhivatal főispánja nyitotta meg ünnepi beszédével, amelyben visszaemlékezett az egyetem – megalapításakor még főiskola – kezdeti időszakára. Mint mondta a Kodolányi János Egyetem nélkül ma a magyar felsőoktatás és Székesfehérvár is szegényebb lenne. Ennek bizonyítéka az a rengeteg diploma is, amelyet az elmúlt években kiadtak. A főispán arra is kitért, hogy a korábban csak Technika Házának ismert, ma már Civil Központ az egyetem támogatásával igazi tudásponttá vált. Az épület falai között tudományos kutatás indult, illetve gimnáziumi és szakképzési oktatásnak is helyt ad.

Stephanides Éva Fotó: Nagy Norbert / FMH

Vizi László Tamás megbízott rektor a mögöttük álló időszak értékelését követően az intézmény, az ott dolgozók, valamint az ott tanulók céljairól beszélt. Hangoztatta: közös érdekük, hogy a Kodolányi megőrizze sikerességét a jövőben is, sőt még többre vigye, amely komoly és összehangolt munkát követel mindenki részéről.

Végül az ünnepi beszédek sorát Domokos Tamás a Fenntartó Tanács elnöke zárta, aki a felsőoktatási intézmények jövőjére vonatkozóan osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Az elnök úgy véli, ahhoz, hogy a célok megvalósuljanak és további sikereket érjenek el az egyetemek és főiskolák radikális megújulás szükséges, ehhez pedig a jelenben kell helytállni.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az ünnepi ülés ezt követően kinevezésekkel és címek adományozásával folytatódott. A Kodolányi János Egyetem szenátusa Stephanides Éva részére Rector Emerita címet, míg Hervainé Dr. habil Szabó Gyöngyvér részére Professzor Emerita címet adományozott. Egyetemi docensnek nevezte ki továbbá Kálmán Botond Gézát és egyetemi docens címet adományozott Sívó Rolandnak, valamint Horváth Gézának.

A címek és kinevezések mellett két fontos dokumentum aláírásának is a tanúi lehettek a jelenlévők: az egyetem megkötötte együttműködési szándéknyilatkozatát a Dél-Alföldi Felsőoktatási Közösségi Képzési Centrummal, illetve stratégiai megállapodást kötött a Fejér Vármegyei Kormányhivatallal.

Hervainé Szabó Gyöngyvér

Fotó: Nagy Norbert / FMH



A fentieken túl az ülés során ismertették még az idei évtől életre hívott Fenntartó Tanács feladatát és annak tagjait.