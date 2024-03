– Ez a Cyclekart elnevezésű, hagyományőrző autóépítés és gurulgatás az Egyesült Államokból indult útjára 1995-ben azzal a céllal, hogy a kezdeményezők visszahozzák az utakra a második világháború előtt készült versenyautók szépségét és különlegességét – mondta a FEOL-nak Fülöp Attila, egy baráti társaság, a Cyclekart Hungary Motorsport Club egyik kezdeti tagja.

A klub valójában egy közösségi médiafelületen megszervezett csoport, akik között önkéntes alapon alakult ki az üzemeltető csapat. Nincs elnök, klubvezető, az alapító tagok összessége – az úgynevezett „keménymag” – közös megegyezéssel hoz döntéseket, cselekszik, szervez találkozókat. Mindenki azzal segít, amivel tud, az elsődleges cél, hogy jól érezzék magukat.

Fotó: Cyclekart Hungary Motorsport Club

– A Cyclekartok elődjei akkoriban még küllős kerekű versenyautóknak épültek, régi Bugattik, Austinok, Fordok. Ezek általában mind drótküllős kerekek, ezért lett az az általános szabály, hogy 16 vagy 17 colos motorkerékpár kerekekkel kell építeni. Mivel a műfajt a tengerentúlon találták ki, az első ilyen járművek is elsősorban amerikai ihletésűek voltak. Fehér Gergely barátom először még 2015-ben akarta meghonosítani ezt a fajta versenyzést Magyarországon, de akkor az egész csak amolyan filozófikus gondolat maradt. Látta, hogy megy ez külföldön, aztán felvetette, mi volna, ha megtennénk ezt itthon is? Írt erről egy blogot, majd társakat is talált maga mellé és az ötletből elindult valami. Ő sajnos 2021-ben kiszállt, majd az év júniusában másokkal karöltve kezdtük el komolyabban: Kaposszekcsőn szerveztük meg az első találkozót, Urda Szilárd és én. Onnan számítjuk igazán a magyarországi Cyclekart életet. Három autó körözött a faluban, a versenyen hárman indultak el és csak egy ért célba, de az a helyszín számít a magyarországi cyclekartozás bölcsőjének.

Fotó: Cyclekart Hungary Motorsport Club

Fülöp Attila felidézte, ahogyan a település utcáin haladtak, a kritikus helyekre szalmabálákat helyeztek, az utat lekordonozták, még rendőrségi biztosítást is kaptak. Remek hangulatban tavaly már huszonnégy autó indult el a kaposszekcsői eseményen, hárman még Németországból is eljöttek. Idén pedig már negyven résztvevőt várnak, várhatóan érkeznek olasz, angol és német pilóták is, ezzel pedig az övék lesz a legnagyobb szabású európai cyclekartos összejövetel.

– Három éve kezdtük el a találkozók szervezését és azóta szépen épülnek az autók, és mi folyamatosan keressük a helyünket, azt, hogy hol tudunk majd gurulni. Tavaly egy forgatáson jártam a SER-Ringen, a seregélyesi gokartpályán, a televíziósok tőlünk bérelték a járműveket. Akkor ismerkedtem meg a tulajdonossal, Mihályi Norberttel, aki maga is kipróbálta az egyik autót. Megtetszett neki és találtunk egy időpontot ahhoz, hogy a Fejér vármegyei közönség előtt is bemutatkozhassanak a Cyclekartok. Mi nagyon örültünk az ötletnek, mert korábban soha nem rendeztünk még találkozót egy gokartpályán. Márpedig mindig ki akartuk próbálni az autóinkat széles pályán, íves kanyarokkal.

A seregélyesi SER-Ringen gurulgatnak majd március 9-én a járművek

Fotó: Cyclekart Hungary Motorsport Club

Seregélyes külterületén, az Újfalusi úton avatták fel 2020 nyarán az ország második legnagyobb gokart és technikai motoros pályáját, a SER-Ringet, amely tizenhat kanyarral nehezített kihívást jelent az arra vállalkozóknak. A SER-Ring Extrém Gokartpark 1025 méter hosszúságú, 6 és fél, 10 méter szélességű pálya, amely kiváló, európai színvonalú infrastruktúra mellett várja azokat, akik a közlekedők szerencséjére nem az országutat választják arra, hogy kiéljék száguldásra való hajlamukat. Persze a Cyclekart elsősorban nem a sebességről szól.

– Ez attól vált egyre népszerűbbé, hogy benne rejlik az alkotás öröme, hiszen ezeket az autókat nagyon szigorú szabályrendszer alapján a versenyzőknek kell megépíteniük – folytatta Fülöp Attila. – Szabályok kötik az anyag-, a tengely-, a kerék- és a fékhasználatot, a hegesztési minőséget. Rugózás általában csak elől van – ilyenek voltak az akkori autók –, korhűek a lengéscsillapítók is. Mindenképpen szükség van egy mintaautóra a második világháborút megelőző időkből, azt kell külsőre lemásolni. Milyen motor kerül bele? Nem erőgépek ezek, hiszen aggregátormotor hajtja a járműveket, általában a Honda GX200 és klónjai, kínai másolatai, 6,5 lóerővel, ilyeneket használnak a tűzoltók is a szivattyúkhoz. A miénk egy hagyományőrző, régi korszakokat felelevenítő, kis létszámú közösség, akiknek a tagjaival jókat lehet együtt kocsikázni. Évente hat-nyolc nagyobb eseményünk van, ezek közül az egyik lesz a március 9-i, seregélyesi bemutatkozás.

Náluk két géposztály létezik, az A-kategóriás, amely a motor vonatkozásában változtatás nélküli, és van a B-kategória, ami megengedőbb a fejlesztő szándékú, kíváncsi természetű gépészek számára. Az ilyen autók valóban otthon készülnek egy garázsban, mindenki a saját kezével épít, legfeljebb keres segítségnek egy ügyesebb hegesztőt.

Fotó: Cyclekart Hungary Motorsport Club

– Úgy kezdődik, hogy mindenki kitalálja, milyen autót akar építeni, ehhez régi fotókat, műszaki rajzokat keres, és azok alapján dolgozik. Szükséges a lemezmunka, burkolatokat kell készíteni, van, amit üvegszálból formázunk ki, de sokszor talált anyagot használunk – például megtörtént, hogy csirkehálóból valósult meg a hűtőrács. Idén ismét sokan belefogtak az építésbe, mert otthon barkácsolható, viszonylag egyszerűen beszerezhető alkatrészekből összeállítható autók ezek, és amikor sikeresen összeállítjuk és pályára gurulhatunk velük, az nagyon-nagyon jó érzés.

Piukovics István és Váczi Virág házastársak, Pisti egy gyönyörű Bugattit épített, majd a párjának ugyancsak kellett egy autó, így elkészült egy Ferrari is a házuk garázsában. Minden egyes folyamatot ő végzett el, még a festést is.

– Kurgyis Gábor az a barátunk, aki annak idején a legelső teljesen kész autót építette meg Magyarországon, egy Chevrolet-vel érkezik majd Seregélyesre: ő egyébként a birtokában van még két másik részletgazdag, nagyon szép Cyclekart-nak is. Béres István és Tihanyi Róbert szintén nagy mágus az autóépítésben, legyen szó motortuningról, vagy futóműépítésről. Tóth Norbert egy nagyon részletgazdag, gyönyörű autót épít, ő viszi a hátán az autókkal kapcsolatos adminisztrációt. Urda Szilárd egy megbízható offroad versenyző, aki arra ment rá, hogy gyors és jól kormányozható autója legyen. A találkozókon általában ő halad az élen, de szerencsére tavaly már többek mellett néha én is meg tudtam szorongatni.