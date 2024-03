Az idei világnap központi témája az volt, hogy mindenkinek egyenlő esélyeket és optimális gyógyszeres kezelést biztosítsanak a vesék egészsége érdekében - írta meg a szekesfehervar.hu, ahogy azt is, hogy Zakar Gábor előadásában arra fókuszált, hogy hogyan vehetnek részt a leghatásosabban a betegek a saját, igazán sikeres kezelésükben. A cikk arról is informál, hogy Székesfehérváron 169 vesebeteget kezelnek, akik közül 39 otthon kezelik magukat – nem azért, mert erre kényszerülnek –, hanem azért, mert jobban érzik így magukat és az életminőségük is jobb.

Mit tehetünk egészségünk és a vesénk érdekében? Legfőképpen azt, hogy az alapbetegségeinket "kordában", rendben tartjuk - nyilatkozta a főorvos, azt a tényt hangsúlyozva, hogy sajnos a hosszú évek alatt fennálló magas vérnyomás és cukorbetegség miatt kényszerülnek később a betegek nagy százalékban művese kezelésre. "Fontos, hogy tartsuk be az életmódunkra vonatkozó szabályokat és étrendünkkel nagyban hozzá tudunk járulni a veséink egészséges működéséhez." - javasolta az orvos.