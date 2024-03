Polgárdiban újabb munkálatok kezdődtek a városközpont megújításában: a Batthyány utcában is elindultak a régóta várt járdaépítési munkálatok, amelyet megelőzően a Kossuth és a Petőfi utcában is megújultak a régi járdák.

A Krisztián-köz és a 7-es úti körforgalom közötti szakaszon az elöregedett járdaszakaszok felújítása került terítékre. Az első lépésben a régi járdát felbontják, ezt követően új alapot építenek, majd a modern szürke térkövezés következik.

A munkálatokat a városgondnokság szakembrei számos munkagéppel kezdték el, kihasználva a tavaszi jó időt, ami lehetővé teszi számukra, hogy jó ütemben haladjanak a kivitelezéssel.

A projekt során arra is kiemelt figyelmet fordítanak, hogy a lakosságot tájékoztassák a munkálatok aktuális állásáról, illetve, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé zavarják meg az érintett szakaszokon lakók mindennapi életét.