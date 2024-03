Február elsejétől Fejér vármegyében is az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer áll a betegek rendelkezésére, amit az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) működtet. Mindkét – a felnőtt és a gyermek – ügyeletet új helyszínen, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház területén kereshetik fel a betegek. A gyermekorvosi ügyelet a Seregélyesi út 3-as szám alatt működik február elsejétől, a kórház gyermeksürgősségi ambulanciája mellett található épületben. Hétfőtől péntekig 16 és 22 óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon pedig 8 és 20 óra között várja az ügyeletes orvos a kis betegeket. Az éjszakai gyermekügyelet a gyermeksürgősségi ambulancián fogadja az egészségügyi panasszal érkezőket.

A gyermekügyelet rendelője a kórházban

Fotó: Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

„Ugye, ez csak egy átmeneti állapot?”, tette fel a kérdést olvasónk, miután ott járt gyermekével a helyszínen. Lássuk, mit tapasztalt.

„2024. 02. 26-án, hétfőn egy kisebb baleset miatt – ami elsőre nem is tűnt olyannak, hogy ellátást igényelne – a magunk megnyugtatására kerestük fel 11 éves fiammal és a férjemmel a székesfehérvári gyermek sürgősségit. Az internet a Seregélyesi út felőli megközelítést dobta fel. Mivel az ’új parkolóban’ parkoltunk, egyértelmű volt számunkra, hogy a biztonság kedvéért először a sarkon lévő Orvosok házát keressük fel, hátha ott van a gyermek sürgősségi. Az ajtóra ki volt írva, hogy magánrendelők és magánrendelőknek hely kiadó, ezért a gyerekosztály-szülészet felé vettük az irányt, ahogyan azt eredetileg is gondoltuk.

A nagyobbik fiúnkkal sajnos nagyon sokszor jártunk az ügyeleten, tudtuk, hogy hol kell keresni. Gondoltuk, hogy a diszpécser pultnál meg is tudják mondani, hogy a sérülésünkkel pontosan hol is kell várakoznunk? Megdöbbenésünkre a fotocellás ajtó nem nyílt ki, helyette egy messziről is jól látható, nagyméretű kiírás igazította útba a családot; kék nagy nyilakkal mutatva, hogy merre is vegyük az irányt. Mindhárman szerettünk volna bemenni a váróba, de a férjem már nem fért be. Összesen nyolcan voltunk a négy-öt négyzetméternél nem nagyobb gyermek sürgősségi váróban, ahol csak négy ülőhelyet találtunk.

Olvasónk véleménye az, hogy a jelenlegi körülmények méltatlanok a 21. század követelményeihez

Fotó: Olvasónk

Évek óta töretlenül hódít a retro életérzés, de ennyire? Megdöbbenten álltam és néztem körül: tényleg ezt azt évtizedekkel ezelőtt megszokott műpadlót látom a girbe-gurba falakkal, fekete-fehér retro villanykapcsolókkal, a falból jól kiálló, még extrán retróbb dugaljzattal? Ez volna az új gyermek sürgősségi? De miért? És hogyan? Kinek jutott egyáltalán eszébe, hogy egy megyei gyermek sürgősségi ellátót ilyen állapotú, gyorsan összetákolt helyre tegyen? A bejárat felett nincs előtető. Ha esik, ha fúj, aki már nem fér be, az a beteg gyermekével kint az udvaron várakozhat. Ahogyan azt a férjem is tette egész idő alatt, sajnos sokadmagával együtt. Ez felháborító: minden szülőtől ezt hallottam. Ezeket a hangokat azoknak is meg kell hallaniuk, akik így rendelkeztek, mert a 21. században ilyen méltatlan körülmények között nem szabadna fogadni a sürgősségi ellátásra szoruló gyermekeket. Mélységesen megalázó, felháborító és kritikán aluli a döntéshozók által megtestesült végeredmény, amit gyermek sürgősséginek hívnak!

Ráadásul diszpécser hiányában háromnegyed órát vártunk, hogy megtudjuk, rossz helyen vagyunk, mert a felnőtt sürgősségire kellett volna mennünk. Ugye, ez csak egy átmeneti állapot? J. Ildikó.”

Olvasónk teljes neve és elérhetősége szerkesztőségünkben van. Panaszát eljuttattuk a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház menedzsmentjéhez, és az alábbi választ kaptuk:

„Az egységes ügyeleti alapellátási rendszert az Országos Mentőszolgálat üzemelteti. A változásokról és tudnivalókról a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház tájékoztatta a tisztelt lakosságot. Az egészségügyi intézményünkhöz érkezett jelzéseket figyelembe véve a kórház vezetősége Székesfehérvár Megyei Jogú Város támogatásával azon dolgozik, hogy a Gyermekorvosi ügyelet rendelőjét komfortosabbá és tágasabbá tegye. A tervek szerint két hónapon belül megvalósulnak az elképzelések.”