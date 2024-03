A nagycsütörtöki szent liturgia annak a kapcsolatnak is a kifejezése, melyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében a püspökükkel állnak. A papi hivatás kapcsán Spányi Antal így elmélkedett: – Jó látni, mit vár tőlünk az egyház, a hívek, mire van erőnk és képességünk. Hiszen a sok és nehéz a ránk váró feladat.

Kevesen választják manapság a papi életutat, az „odaadottságot” – tette hozzá, ahogy azt is: mindezek mellett a sok feladatot szinte lehetetlen ellátni. A közösségeknek gondját viselni, a családokra figyelni embert próbáló. Az egyházban, a papság szerepében bekövetkezett változások miatt a régi „papkép” mára a múlté. Összetettebb feladatok várnak a mai papokra tehát, amelyben azonban ma is sok az öröm és boldogság, hiszen ma is egységes, Jézus követése ugyanis továbbra is a lelki fejlődés lehetőségét adja – mutatott rá a megyés püspök.