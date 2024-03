Biztonság- és védelempolitikákat érintett a március 22-én kezdődött konferencia. A Károlyi –kastélyban megtudtuk, hogy az esemény célja nem kevesebb, mint hogy történelmi megközelítéseket nem mellőzve összehasonlítsa a résztvevők különböző nemzeti felfogásait ezekről a témákról, és ösztönözze a történészek, politológusok és fegyveres erők közötti párbeszédet, valamint a közös védelmi stratégia iránti kölcsönös megértést Európában.

Aktualitássá vált a téma

­Az esemény, többek között, a francia, a svájci és a holland nagykövetség, az Olasz Kulturális Intézet, az Osztrák Kultúrfórum, a Német-Magyar Intézet MCC Budapest, valamint a Hanns Seidel Alapítvány és a Konrad Adenauer Alapítvány, Budapest támogatásával valósult meg, tudtuk meg a házigazdától.

– Amikor szerveztük, ezt a konferenciát, még nem tudtuk, hogy mit hoz majd a jövő. Teljesen véletlen volt, hogy az aktualitás így utolért bennünket és, hogy most nyakig benne vagyunk ebben a témában, méghozzá olyannyira, hogy tulajdonképpen a konferenciánk témája azonos azokkal a kérdésekkel, amelyeket a mai napon Brüsszelben az Európai Tanácson is megvitatnak. Úgy érzem, hogy nagyon izgalmas kérdéseket fogunk ez alatt a másfél nap alatt végigjárni – mondta köszöntő beszédében a házigazda, Károlyi György.

A Főispán teremben francia, német, angol és magyar szimultán tolmácsok álltak a külföldi vendégek rendelkezésére. Az első előadó a honvédelmi miniszter volt.

– Komoly történelmi hely a Károlyi-kastély és valóban, ahogy nagykövet úr is mondta, most bizony történelmi időket élünk, ezért talán most a legidőszerűbb ezekről a kérdésekről beszélni. Előadásomban néhány nagy kérdést vetnék fel, kicsit elnagyolt ecsetvonásokkal, amelyek talán kiindulópontot jelenthetnek a konferenciához – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.