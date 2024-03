Március 21-én az egri Dodó István Vármúzeumba várják a magyarországi Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek képviselőit, hogy előadások meghallgatása után kerekasztal-beszélgetéseken vitassák meg az elmúlt időszak eredményeit és az idei esztendőre vonatkozó aktuális feladatokat. A Dobó István Vármúzeum igazgatójának, Ringert Csabának, valamint Harrach Péternek, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökének köszöntője után Hargitai János miniszteri biztos a mohácsi csata közeledő emlékévéhez kapcsolódó projektet mutatja be.

Az első pákozdi csata megemlékezésén balról a második Hermann Róbert professzor, mellette Görög Viktória, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely ügyvezetője

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének tavaly megünnepelt, 175. évfordulójának témakörében lesz kerekasztal beszélgetés vendége mások mellett Görög Viktória, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely ügyvezetője és Hermann Róbert professzor, a Görgey Kör elnöke, aki nemrégiben a pákozdi könyvtárban mutatta be könyvét, tartott előadást és adott interjút a FEOL-nak. A pákozdi Mészeg-hegy létesítménye, a látványos Honvédfesztiválok helyszíne egyébként 2022-ben elnyerte az év nemzeti emlékhelye címet, fejlesztése pedig azóta is folytatódik. Egyébként az egri konferencián mutatkoznak be a 2023-as esztendő új emlékhelyei, közöttük a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Emlékház történelmi emlékhelyről Kissné Mester Ildikó vezető beszél majd.