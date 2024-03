Több mindent is leírtak az elmúlt napokban a hír kapcsán, bár az a tény, mely szerint az iskolák keresték meg az egyetemet és nem fordítva, talán még sehol nem jelent meg. Pedig fontos! Többek között azért, mert

ez válasz arra a sokak által feltett kérdésre: miért pont ezt a két intézményt „szemelte ki magának” az Óbudai Egyetem

és miért nem pl. a Széchenyit, ahol a képzés jellege közelebb áll az egyeteméhez? Fenti tényt prof. dr. Kovács Levente, az egyetem rektora osztotta meg velünk, akitől azt is megkérdeztük, miért jó nekik, ha vannak saját fenntartásban működő középiskoláik? – Olyan innovációs ökoszisztémát próbálunk építeni, amiben a legfontosabb szempont az innováció menedzsment szemlélet átadása, amit - úgy látjuk - érdemes levinni középiskolai szintre is. Ez egy hosszútávú folyamat, több év kell a kiépítéséhez. Ezt a munkát kezdtük el tavaly a Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnáziumban is. A jó ötletek piacra juttatásában sajnos Magyarország nem tartozik az élbolyba, holott a „szürkeállomány” megvan hozzá. Az építkezést középiskolák átvétele nélkül is végigvihetnénk. A mentorálási folyamatokba - amik jóval összetettebbek az általános tehetséggondozásnál - azonban sok pénzt is fektetünk, ugyanakkor a folyamat a résztvevő felek részéről elköteleződést igényel, praktikusabb tehát az általunk fenntartott iskolákban építkezni – mondta el a rektor.

Prof. dr. Kovács Levente azt mondja, az egyetem örömmel venné át a két fehérvári gimnázium fenntartását Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Nem lesz tandíj!

Az az eddig nem hangsúlyozott tény, hogy a fehérvári középiskolák kérték meg az egyetemet, vegye át a működtetésüket, ugyanakkor annak a már terjedő pletykának is véget vethet, hogy alapítványi iskolaként tandíjat kér majd az egyetem a diákoktól (miért akarnák rosszabb helyzetbe hozni az iskolák a diákjaikat?). Ezt egyébként határozottan cáfolta nem csak az Óbudai Egyetem rektora, de Horváth József, a Vasvári igazgatója, valamint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is. Mielőtt folytatnánk, jegyezzük meg: Ráczné Kálmán Anikó, a Teleki igazgatója, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi fenntartójuk, a Székesfehérvári Tankerületi Központ megtiltotta számára a nyilatkozatot, nem kívánt kérdéseinkre válaszolni.

A Telekinek is esélye lenne az épület felújítására, fejlesztésére, ha fenntartót váltana Fotó: FMH-Archív / Tóth Réka

A tanárok és a szülők is támogatják

A rektortól tudjuk azt is, hogy nevezett intézmények február végén keresték meg az egyetemet a fenntartásra vonatkozó kérdéssel. Az Óbudai Egyetem – amely az alapítványi egyetemek közül elsőként vett át itthon középiskolát – ezután nyújtotta be az iskolák átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatát. A törvényi eljárást a jelenlegi fenntartó, a Székesfehérvári Tankerületi Központ fogja lefolytatni. A tankerület erre vonatkozó kérdéseinkre küldött rövid válaszában többek között ezt írta: „Valamennyi véleményezőtől be fogjuk kérni a szükséges dokumentumokat, amelyeket felterjesztünk a döntéshozó felé. A fenntartóváltásról a köznevelésért felelős miniszter dönt 2024. május 31-ig.” Kovács Levente azt is megerősítette, hogy mind a Telekiben, mind pedig a Vasváriban a tantestület és a szülői közösség is támogatja a fenntartóváltást. A blikk.hu-n megjelent nyilatkozatában Cser-Palkovics András azt is kiemelte, mindkét gimnázium tantestülete egyhangúlag állt a váltás mellé. Ugyanakkor azt is megjegyezte, a székesfehérvári önkormányzatnak – mivel nem fenntartója egyik középiskolának sem – nincs döntési jogköre a fenntartóváltás kérdésében.

Semmi sem változik, csak a fenntartó

- Rugalmasabb és kiegyensúlyozottabb lehet a működésünk az Óbudai Egyetem keretein belül, ahol az iskolánk egyéni igényei is hangsúlyosabban jelenhetnek meg és gyorsabbak lehetnek az ügymenetek is, mint a tankerületen belül, ami számos intézményt tömörít. A diákok tekintetében pedig új lehetőségek is megnyílhatnak. Ilyen többek között a tehetséggondozás. És itt nem csak a műszaki területeken tehetséges diákok támogatásáról van szó! – válaszolta kérdésünkre Horváth József, a Vasvári igazgatója, aki mindjárt hozzáfűzte: – A gyakorlatban nem változik a képzésben semmi, a struktúra és a gimnázium oktatási portfóliója is megmarad. Igaz, hogy folyamatosan növekszik azok száma, akik a mérnöki, műszaki területeken tanulnak tovább - az iskola évek óta benne van az úgynevezett STEM programban és „mérnök” osztály is létezik -, de azt a sokszínűséget, ami a tehetségeket nálunk jellemzi, továbbra is szeretnénk megőrizni. Ha bármilyen változás lesz nálunk, az biztosan a mi elhatározásunkból és nem az egyeteméből történik – tette még hozzá az igazgató, aki azzal zárta, hogy az iskola jövője és fejlődése szempontjából fontos lépés lenne a fenntartóváltás.

Horváth József úgy véli, a váltás alapvetően fontos lenne az iskola jövője és fejlődése szempontjából Fotó: Nagy Norbert/ FMH-archív

Hogy sikerül-e a fenntartóváltás és szeptembertől az Óbudai Egyetem keretein belül működhet-e tovább a Teleki és a Vasvári, az május végén kiderül!