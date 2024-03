Megyénk egyik legkisebb választókerületéért felel Mészáros Lajos. Az összességében 90 ezer lakosságú térség ugyanekkor Fejér legjelentősebb beruházásainak ad otthont, jelentős az ipara és rengeteg potenciált rejt magában, de ezekről még később, most inkább kezdjük az elején.

Hogyan élte meg a nagy váltást, hogy kórházigazgatóból országgyűlési képviselő lett?

– Alapvetően orvosnak tartom magam és 12 éven át vezettem a dunaújvárosi kórházat. Az évek során elsajátítottam, hogy hogyan kell egy intézményt vezetni és egy szervezetet menedzselni. 2022-ben aztán kaptam egy megkeresést Molnár Krisztiántól, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökétől, hogy vállalnám-e az országgyűlési képviselő jelöltséget. Gondolom a felkérésben nagy szerepe volt annak is, hogy Dunaújvárosban, már csak a kórházban betöltött szerepem miatt is, de ismert voltam és én is sok helyit ismertem. Mérlegeltem, megbeszéltem a családommal, majd pedig úgy döntöttem, hogy élek a lehetőséggel, hiszen ez által, habár máshogy, mint addig, de tudok segíteni az embereknek. A lehetőség mellett, pedig ez egy kihívás is volt egyben és minden újabb kihívás egy kilépés a komfortzónából, ami általában jót szokott tenni az embernek.

Hogyan jellemezné az elmúlt másfél esztendőt?

– A kezdeti időszak nem volt egyszerű, jó néhány hónapig tartott mire teljesen belerázódtam. Ebben pedig szintén Molnár Krisztián segített sokat, bemutatott a választókerületemben lévő polgármestereknek és nagyobb szervezetek vezetőinek.

Milyen nehézségekkel kellett megbirkóznia a térségben?

– Két különálló részre osztanám a választókerületemet ilyen téren. Egyrészt Dunaújvárosra a maga 40 ezres lakosával és a környékére, amely összességében legalább ugyanennyi embernek ad otthont. Ez a kettő teljesen eltér egymástól, mind politikai összetételben, a szavazóbázis tekintetében, mind pedig a problémák tekintetében. Az előbbivel kezdve Dunaújvárosban kritikus állapotúak az utak és az iskolafejlesztéssel is kell még foglalkozni. Ugyanekkor számos beruházás zárult már le sikeresen az elmúlt időszakban. A városban meghatározó a Vasmű és éppen ezért külön öröm, hogy sikerült rendezni a helyzetét. Ami a többi települést illeti, nagy volumenű vidékfejlesztés ment végbe, mely során kiemelt figyelmet kaptak a lakosok igényei. Utak, iskolák, óvodák, bölcsődék és orvosi rendelők újultak meg.

Milyen célokat szeretne még megvalósítani a választókerületében?

– Dunaújváros adottságából és elhelyezkedéséből adódóan egy ipari logisztikai ponttá válhat a jövőben. Voltaképpen egy ipari tengely közepén van, ami Százhalombattától Paksig tart. A Vasmű és a Hankook mellett a környékén van az iváncsai akkumulátorgyár, a százhalombattai finomító, a dunaföldvári ipari beruházások, illetve a Paks II. Ezeken túl pedig ott van a közlekedési infrastruktúra, ami szintén folyamatosan fejlődik.

Már csak arra lennék kíváncsi, hogy hogyan viseli a folyamatos figyelmet és szereplést?

– Ennek pozitív és negatív hozadékai is vannak. A szerepléshez már valamennyire hozzászoktam kórházigazgatóként. De ez azért mégiscsak más, főleg a közösségi médiában, ahol óhatatlanul érkeznek kéretlen, negatív töltetű megjegyzések. Próbálom ezeket a helyén kezelni és nem a szívemre venni. A pozitív oldaláról pedig azt emelném ki, amikor sikerül egy nagyobb nehézséget megoldani vagy, amikor látni lehet, hogy miért dolgozunk. Megint a Vasmű megmentését tudom felhozni, mert az tényleg egy sikersztori.

A beszélgetésből podcast is készült, melyet ITT hallgathatnak meg!